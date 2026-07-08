Cómo maquillar tus pestañas lacias para mantener el rizo todo el día

El cuerpo humano es muy complejo y es por eso que existen diferentes ciencias que lo estudian. En el mundo de la belleza, el rostro es el foco de los principales tratamientos y herramientas que se utilizan para ocultar imperfecciones, resaltar rasgos o agudizar la mirada.

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El maquillaje aparece entre las herramientas más utilizadas en este sentido y sus técnicas también dependen de la forma del rostro, los ojos y hasta de las pestañas. En este último caso, diversos cosméticos y trucos se emplean para darles volumen, arqueado y estilizado cuando la naturaleza no lo ha hecho.

¿Por qué hay pestañas lacias?

Tras lo señalado, resulta importante saber que diferentes fuentes relacionadas con la estética señalan que las pestañas sean lacias, rectas o incluso apunten hacia abajo se debe principalmente a una combinación de genética, la estructura del folículo piloso y la etnicidad.

Expertos en belleza señalan que también influye la estructura del pelo ya que las pestañas gruesas y pesadas ceden ante la gravedad. Otro punto a tener en cuenta es la anatomía del párpado ya que un párpado encapotado o pesado puede ejercer presión física y empujar a las pestañas hacia abajo.

Maquillaje para pestañas lacias

En los casos en que existen pestañas lacias el maquillaje cumple un importante rol de embellecimiento. Esto se debe a que lograr que las pestañas lacias mantengan el rizado durante todo el día es prácticamente un arte, especialmente si tienden a bajarse a los pocos minutos de aplicar la máscara.

Al respecto, desde el rubro puntualizan que el secreto no está solo en el producto que se utiliza, sino en la técnica de preparación y aplicación. Es por eso que a continuación se detalla el paso a paso definitivo para mantener el rizo intacto en las pestañas lacias:

La preparación es clave

Pestañas completamente limpias y secas: Asegúrate de que no tengan restos de crema, aceites o desmaquillante del día anterior. Si están húmedas o tienen grasa, el rizo se caerá de inmediato.

El truco del polvo: Aplica un toque mínimo de polvo traslúcido suelto sobre las pestañas con una brocha pequeña antes de rizarlas. Esto absorbe cualquier humedad y ayuda a que la máscara se adhiera mejor.

El rizado estratégico

No te limites a presionar una sola vez en la base. Para un acabado natural y duradero, usa el método de los tres pasos:



Base: Coloca el rizador lo más cerca posible de la raíz y presiona suavemente durante 5 segundos. Medios: Desplaza el rizador hacia el centro de las pestañas y presiona por otros 3 segundos. Puntas: Termina con un toque ligero en las puntas.

La regla de oro: Usa máscara a prueba de agua

Si tus pestañas son muy lacias, las fórmulas lavables son tus enemigas. Al ser a base de agua, humedecen el pelo y actúan como si te metieras a la ducha después de peinarte: el rizo se cae al instante.

Las máscaras waterproof contienen ceras y solventes que se secan rápido y fijan el rizo como si fuera laca.

Si no te gusta usarlas a diario porque cuesta retirarlas, aplica una capa ligera de máscara impermeable primero (para fijar el rizo) y luego añade volumen con tu máscara lavable favorita.

Técnica de aplicación en "Ziz-Zag"