Tips de maquillaje para una fiesta de noche: Cómo lograr que dure toda la madrugada

Las ocasiones especiales merecen de una preparación particular. Esto hace referencias a que no solo debemos preocuparnos por la ropa que utilizaremos, sino que el peinado, la manicura y el maquillaje tienen su importancia particular y completa cualquier look.

Noticias Michoacán del 6 de julio 2026

En el caso del maquillaje, no solo se debe tener en cuenta los cosméticos a utilizar, sino que entran en juego trucos, técnicas y tips dependiendo de factores como el tipo de piel, el horario en el que lo utilizaremos y la ocasión.

Maquillaje para una fiesta

Si el caso hipotético es una fiesta de noche, podríamos decir que se trata de una de las ocasiones en las que más nos esmeramos por vernos bien. Sin embargo, cuando de maquillaje se trata, que nos luzcamos a lo largo de toda la noche incluyendo la madrugada nos demanda un esfuerzo más, o aplicar los tips que se detallan a continuación.

La preparación de la piel

Limpieza profunda: Retira cualquier rastro de grasitud o impurezas antes de empezar. Hidratación ligera: Usa una crema hidratante de textura fluida o en gel. Si la piel está deshidratada, absorberá el agua de tu base, dejando un acabado acartonado y con parches. Espera unos minutos a que se absorba por completo. El Primer es innegociable: Para una fiesta de noche, necesitas un primer (prebase). Elegí uno matificante si tiendes a brillar en la zona T, o uno fijador/efecto 'grip' (esos que se sienten ligeramente pegajosos al tacto) para que la base se adhiera como un imán.

Capas finas y las texturas correctas

Fórmulas de larga duración: Opta por bases de maquillaje de acabado mate o semi-mate que sean long-wear o waterproof. Construí por capas: Aplicá una capa muy fina de base y difumínala al máximo con una esponja húmeda o brocha. Si necesitas más cobertura en ciertas zonas (ojeras o imperfecciones), suma un corrector de alta cobertura solo allí. Productos en crema antes que el polvo: Si vas a usar rubor, contorno o iluminador, aplícalos primero en crema o líquidos sobre la base húmeda. Esto crea una base de color que luego sellarás.

La técnica del sellado

Polvo traslúcido suelto: Usa un polvo volátil y ultra fino. Retira el exceso de la brocha o esponja y aplícalo a toques (nunca arrastrando) en las zonas donde sueles generar más brillo (frente, nariz, mentón y debajo de los ojos). Técnica de "Baking" (Horneado) para zonas críticas: Si tenés piel mixta o grasa, aplica una capa generosa de polvo traslúcido debajo de los ojos y en la zona T con una esponja. Déjalo actuar un par de minutos mientras maquillas tus ojos y luego retíralo con una brocha suave. Esto sella el corrector por completo. Sellar el color: Aplica rubor y bronceador en polvo justo encima de donde pusiste los productos en crema. Esta técnica de "doble capa" asegura que el color no desaparezca a mitad de la noche.

Maquillaje nocturno duradero

Los pasos anteriores son solo una etapa del maquillaje perfecto para un evento nocturno. Seguirlos es sumamente importante ya que permitirá que los cosméticos utilizados permanezcan intacto hasta el amanecer.

Ojos a prueba de todo

Primer de ojos: Nunca apliques sombras directamente sobre el párpado desnudo. Usa un primer de ojos o un toque de corrector bien sellado con polvo para evitar que las sombras se acumulen en los pliegues.

Delineador y máscara Waterproof: Fundamental para resistir el sudor de la pista de baile o si te lloran los ojos.

Fijar el delineador: Si usas delineador en lápiz o gel, séllalo pasando por encima una brocha fina con sombra negra (o del color del delineado). Esto lo mantendrá en su lugar.

Labios que resisten tragos y charlas

Exfoliación y bálsamo: Retira los pellejitos de los labios y ponte bálsamo al empezar a maquillarte (retira el exceso antes de pintar).

Delineado total: Rellena todo el labio con un lápiz delineador del mismo tono de tu labial, no solo los bordes. Esto actúa como una base de color que se mantiene aunque el labial se gaste.

Labiales líquidos mate: Son los reyes de la larga duración. Si preferís un labial en barra tradicional, aplica una capa, retira el exceso apoyando suavemente un pañuelo de papel sobre los labios, aplicá un toque de polvo traslúcido a través del pañuelo y pon una segunda capa de labial.

El toque final: Spray Fijador