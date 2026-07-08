Los signos bendecidos por el universo del 8 al 10 de julio gracias al tránsito de la Luna en Tauro

La Luna ingresará en Tauro durante la noche del 8 de julio de 2026 y permanecerá en esta casa hasta la noche del 10 de julio, dando lugar a un tránsito que favorece la estabilidad, la paciencia y la concreción de objetivos. Después de la intensidad de su paso por Aries, esta nueva posición lunar propone bajar el ritmo, actuar con mayor seguridad y construir sobre bases firmes.

Al tratarse de un signo de tierra donde la Luna se considera tradicionalmente exaltada, su energía puede expresarse con especial armonía. Según la astrología, durante estos días será más sencillo tomar decisiones prácticas, fortalecer vínculos importantes y avanzar en proyectos que requieran constancia.

Aunque todos los signos sentirán esta influencia, algunos recibirán un impulso adicional para aprovechar oportunidades de crecimiento. Estas son las predicciones astrológicas de la semana.

Horóscopo: los signos más beneficiados por la Luna en Tauro del 8 al 10 de julio

Tauro : la Luna recorrerá tu signo y potenciará tu seguridad, tu capacidad de organización y tu magnetismo personal. Será un excelente momento para iniciar proyectos, fortalecer relaciones y tomar decisiones que aporten estabilidad a largo plazo.

: la Luna recorrerá tu signo y potenciará tu seguridad, tu capacidad de organización y tu magnetismo personal. Será un excelente momento para iniciar proyectos, fortalecer relaciones y tomar decisiones que aporten estabilidad a largo plazo. Cáncer : este tránsito favorecerá tus amistades, los proyectos compartidos y las oportunidades que lleguen a través de personas de confianza. Una propuesta inesperada podría convertirse en el comienzo de una etapa muy positiva.

: este tránsito favorecerá tus amistades, los proyectos compartidos y las oportunidades que lleguen a través de personas de confianza. Una propuesta inesperada podría convertirse en el comienzo de una etapa muy positiva. Virgo : la energía de la Luna en otro signo de tierra impulsará tus planes de crecimiento. Será un período ideal para estudiar, planificar un viaje o avanzar en proyectos que amplíen tus conocimientos y experiencias.

: la energía de la Luna en otro signo de tierra impulsará tus planes de crecimiento. Será un período ideal para estudiar, planificar un viaje o avanzar en proyectos que amplíen tus conocimientos y experiencias. Escorpio : las relaciones personales cobrarán protagonismo. Podrás fortalecer alianzas, resolver diferencias y construir acuerdos que resultarán beneficiosos para los próximos meses.

: las relaciones personales cobrarán protagonismo. Podrás fortalecer alianzas, resolver diferencias y construir acuerdos que resultarán beneficiosos para los próximos meses. Capricornio : la creatividad y la capacidad para materializar ideas estarán especialmente favorecidas. Un proyecto personal o profesional comenzará a dar resultados concretos gracias a tu perseverancia.

: la creatividad y la capacidad para materializar ideas estarán especialmente favorecidas. Un proyecto personal o profesional comenzará a dar resultados concretos gracias a tu perseverancia. Piscis: encontrarás claridad para comunicar tus ideas y organizar tus prioridades. Conversaciones importantes y nuevas oportunidades relacionadas con estudios o trabajo abrirán puertas hacia el futuro.

¿Qué energía trae el tránsito de la Luna en Tauro en julio 2026 según la astrología?

Desde la astrología, la Luna en Tauro es uno de los tránsitos más favorables del ciclo lunar. La casa taurina se traduce en un signo de tierra regido por Venus y representa la estabilidad, la seguridad, el disfrute de los recursos, la paciencia y la capacidad de construir paso a paso.

Además, el sistema astrológico indica que la Luna se encuentra exaltada en Tauro. Esto significa que puede expresar sus cualidades de manera especialmente equilibrada. Entre la noche del 8 de julio y la noche del 10 de julio, esta influencia favorecerá:

La planificación financiera y la administración de recursos

La concreción de proyectos que requieren constancia

El fortalecimiento de vínculos afectivos y familiares

La búsqueda de estabilidad emocional

Las actividades relacionadas con el bienestar, la naturaleza y el descanso

Las inversiones prudentes y las decisiones prácticas

La paciencia para resolver asuntos pendientes

Este tránsito también invita a disfrutar de los pequeños placeres cotidianos y a valorar aquello que brinda tranquilidad y seguridad. La astrología recomienda aprovechar estos días para avanzar de manera constante, sin apresurarse ni dejarse llevar por la ansiedad.

Después de la energía impulsiva de Aries, la Luna en Tauro ayuda a consolidar lo iniciado y a transformar las buenas ideas en acciones sostenibles. Es un momento apropiado para organizar proyectos, fortalecer compromisos y actuar con una visión de largo plazo. Para los signos de tierra y agua, este tránsito puede marcar el comienzo de una etapa especialmente prometedora.