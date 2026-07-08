6 cortes para cabello rizado corto que dominan las tendencias este verano 2026
El calor ya no será una excusa para llevar siempre el mismo peinado. Estos estilos están conquistando salones y redes sociales porque requieren menos mantenimiento y consiguen un resultado espectacular desde el primer día.
El cabello rizado corto será uno de los grandes protagonistas del verano 2026 gracias a cortes que priorizan el movimiento, la textura natural y un mantenimiento sencillo. Esta temporada se llevan estilos que permiten que el rizo conserve su forma sin perder volumen, reducen el frizz y ayudan a que el peinado luzca fresco incluso en los días más calurosos.
Estos son los 6 cortes para cabello rizado que marcarán tendencia durante el verano
Lejos de intentar domar los rizos, las tendencias de este verano apuestan por convertirlos en el centro de atención. Los cortes de moda buscan crear siluetas favorecedoras, aportar dimensión y adaptarse a la forma natural del cabello para lograr un look moderno, ligero y lleno de personalidad. Estas son las seis propuestas que se perfilan como las favoritas de la temporada:
- Curly Air Bob: el favorito para dejar secar al aire. El Curly Air Bob se ha convertido en uno de los cortes más buscados porque aprovecha al máximo la forma natural del rizo. Su longitud suele llegar entre el mentón y la mandíbula, mientras que las capas ligeras eliminan el exceso de peso para que cada rizo caiga con mayor definición. La gran ventaja es que apenas necesita herramientas de calor. Basta con aplicar una crema para rizos o un gel ligero y dejar que el cabello se seque al aire para conseguir un acabado natural, fresco y con mucho movimiento.
- Bixie suave: el cambio perfecto sin ir al extremo. Para quienes desean un look corto sin apostar todavía por un pixie, el Bixie ofrece el equilibrio ideal. Combina la estructura de un bob corto con la ligereza de un pixie, dejando suficiente longitud para conservar volumen alrededor del rostro. En cabello rizado crea una silueta muy favorecedora, aporta dimensión y permite peinados versátiles sin requerir demasiados retoques diarios.
- Pixie rizado: sofisticado, fresco y muy fácil de mantener. El Pixie rizado vuelve con fuerza este verano gracias a su practicidad. Los laterales se mantienen muy cortos, mientras que la parte superior conserva suficiente longitud para que los rizos sean los protagonistas. Además de resultar muy cómodo durante las altas temperaturas, este corte resalta los pómulos, el cuello y la mirada, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan un cambio de imagen moderno y elegante.
- Curly Shag: volumen natural con inspiración retro. El Curly Shag mantiene su lugar entre las tendencias por su capacidad para aportar volumen sin que el cabello luzca pesado. Sus capas desiguales permiten que los rizos se distribuyan de manera uniforme, creando una apariencia desenfadada y llena de movimiento. Este verano se lleva especialmente acompañado de un flequillo rizado, que suaviza las facciones y aporta ese aire relajado inspirado en la estética de los años setenta.
- Mullet rizado: el corte más atrevido de la temporada. El Mullet rizado sigue conquistando las tendencias gracias a su personalidad. Conserva mayor longitud en la parte posterior mientras concentra el volumen en la zona superior y frontal mediante capas cortas. El resultado es un estilo moderno, juvenil y con mucha textura que aprovecha la forma natural del cabello rizado para crear un acabado llamativo sin necesidad de un peinado demasiado elaborado.
- French Bob con flequillo: elegancia con un toque parisino. El French Bob se reinventa para el verano 2026 incorporando flequillo rizado y una longitud ligeramente por encima del mentón. Su estructura favorece especialmente a quienes buscan un corte sofisticado pero fácil de mantener.
Este estilo aporta definición, enmarca el rostro y deja que los rizos luzcan libres, consiguiendo un acabado natural que transmite elegancia sin esfuerzo.