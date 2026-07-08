6 cortes para cabello rizado corto que dominan las tendencias este verano 2026

El cabello rizado corto será uno de los grandes protagonistas del verano 2026 gracias a cortes que priorizan el movimiento, la textura natural y un mantenimiento sencillo. Esta temporada se llevan estilos que permiten que el rizo conserve su forma sin perder volumen, reducen el frizz y ayudan a que el peinado luzca fresco incluso en los días más calurosos.

Estos son los 6 cortes para cabello rizado que marcarán tendencia durante el verano

Lejos de intentar domar los rizos, las tendencias de este verano apuestan por convertirlos en el centro de atención. Los cortes de moda buscan crear siluetas favorecedoras, aportar dimensión y adaptarse a la forma natural del cabello para lograr un look moderno, ligero y lleno de personalidad. Estas son las seis propuestas que se perfilan como las favoritas de la temporada:

