4 cortes para pelo rizado largo que eliminan el ‘efecto león’ al instante

El pelo rizado luce fenomenal cuando tiene una forma bien definida y para conseguirlo, no basta con usar un sinfín de productos, sino que toda la magia empieza desde los cortes. Es por esto que hay diversos estilos que apuestan por mantener la estructura natural, solo que de una forma favorecedora y quitando detalles como el exceso de frizz, que es lo que provoca que haya días en los que parezca "melena de león" por todo el volumen.

Cortes de pelo rizado que quitan el volumen y hacen que te veas arreglada todo el día