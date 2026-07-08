4 cortes para pelo rizado largo que eliminan el ‘efecto león’ al instante
Si el frizz se está volviendo un problema para ti, la solución podría estar en probar los cortes de pelo que conservan el rizado pero minimizan el volumen.
El pelo rizado luce fenomenal cuando tiene una forma bien definida y para conseguirlo, no basta con usar un sinfín de productos, sino que toda la magia empieza desde los cortes. Es por esto que hay diversos estilos que apuestan por mantener la estructura natural, solo que de una forma favorecedora y quitando detalles como el exceso de frizz, que es lo que provoca que haya días en los que parezca "melena de león" por todo el volumen.
Cortes de pelo rizado que quitan el volumen y hacen que te veas arreglada todo el día
Soft Wolf Cut para rizos. El llamado "wolf cut" es un estilo muy llamativo que tiene capas asimétricas y va eliminando el exceso de peso en zonas estratégicas para que la cabellera luzca fluida. En su versión "suave", hace que las cortinas de pelo queden más largas para no interferir con la definición y dar una caída natural.
Corte redondo con capas invisibles. Si prefieres los cortes de pelo tradicionales y que se ven elegantes, entonces el estilo redondo con capas invisibles es la mejor opción y se volverá un gran aliado para quitar el "efecto león" en tus rizos. La forma conserva el largo y cuenta con cortinas inferiores, lo que minimiza el frizz y mantiene la definición, según explica el portal especializado Tailoring Hair Salon.
Tipo "octopus". El "octopus haircut" está ganado cada vez más popularidad gracias a que es innovador y que le favorece a todas. Si bien se parece un poco al "wolf cut", aquí la distribución de cortinas prioriza totalmente el largo y solo quita un poco de volumen en partes altas, donde generalmente se esponja demasiado y termina causando la aparición del "efecto león".
Cortes tipo mariposa para rizos. Entre los atractivos del "butterfly cut" que lo vuelven una de las tendencias de belleza más fuertes para el 2026, está su capacidad de adaptarse a diferentes estructuras sin perder el toque. De acuerdo con información de John Frieda Hair Care, en el caso del pelo rizado, estos cortes mariposa quedan muy bien en melenas de medianas a largas con capas que comienzan justo a la mitad para controlar el volumen, pero sin perder demasiada densidad.