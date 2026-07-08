3 colonias para oler bien con las altas temperaturas

El calor es uno de los factores que modifica el tipo de fragancias que utilizamos durante la época. Lo que ocurre con las altas temperaturas es que se evaporan los perfumes por lo que muchos se inclinan por composiciones muy dulces o intensas que se sienten más intensamente.

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Las fragancias no solo brindan aroma agradable, sino que brindan sensación de recién salida de la ducha. Los perfumes cítricos tienen un equilibrio entre frescura y elegancia por lo que te vamos a contar las mejores opciones para que te acompañen en el verano.

¿Cuáles son las mejores colonias para el verano?

Ice Pop Citrus Splash, de DKNY

Aquí tenemos una mezcla dulce y cítrica de sorbete de melocotón dorado y refrescante pomelo que captura la esencia de un día de verano bañado por el sol y que te hará sentir bien al momento. Sus notas contienen también brote de grosella negra y tónica de pomelo, un corazón de genciana, peonía cubierta de rocío y fresia aérea, y un fondo soleado de almizcle suave, sándalo, bayas de enebro, ámbar cristalino y benjuí, te encantará.

Limonada Gelata, de Sol de Janeiro

Luego tenemos esta opción que es cremosa y refrescante. Es una fragancia irresistible que se abre con un acorde burbujeante de limonada brasileña y piña. Se combina con leche de coco untuosa con azúcar moreno dorado. Refrescante como una bebida llena de hielo y con un toque dulce, no dejarás de usarla.

Citron Soleil, de Rochas

Por último, tenemos esta colonia que es extremadamente refrescante y es uno de los referentes de la temporada. Su diseño es para llevarte a la Rivera Mediterránea regada por campos llenos de limoneros, esta fragancia cuenta con notas de salida de limón, neroli y hojas de higuera; notas de corazón de flor de azahar del naranjo y rosa y notas de fondo de almizcle blanco, notas amaderadas y ámbar.