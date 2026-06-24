Cómo maquillarse el rostro para que quede perfecto y natural

El objetivo de verse bien en todo momento es compartido por una gran cantidad de personas en todo el mundo. Todas puntualizan en maquillaje, peinado, manicura y vestimenta para lograr lucirse al salir de casa en cada jornada.

Noticias Zacatecas del 10 de junio 2026

Las tendencias de belleza cumplen una presión importante en este terreno, pero la búsqueda de un estilo propio y destacar ciertas cualidades de la personalidad se posicionan como prioridad. Sea cual sea el caso, para todo existen trucos y tips que permiten que podamos llevar nuestra imagen a un nuevo nivel.

La importancia del maquillaje

En el caso del maquillaje, advierten desde Euroinnova International Online Education, muchas personas los consideran como la simple aplicación de productos cosméticos en el rostro de manera aleatoria. Esta institución aclara entonces que el maquillaje es un arte que no todo el mundo sabe manejar y, sin duda, si se practica constantemente podremos se capaces de transformar cualquier rostro.

Los expertos de esta institución educativa española remarcan que en el mundo la presencia y presentación física son muy importantes y por ello, hay que dominar las técnicas correctas para aplicarse maquillaje. Por lo tanto, ponen de relieve que esta herramienta debe ser utilizada para resaltar las facciones e identidad de la piel de una persona, sin necesidad de exagerar o algo por el estilo.

Rostro perfecto

Por todo lo señalado es que se hace necesario poder entender de qué manera podemos emplear el maquillaje para lucir un rostro perfecto y natural. Al respecto, y tomando las recomendaciones de distintos expertos en belleza, se detalla a continuación el paso a paso definitivo para lograr un efecto profesional y logrando que la piel respire:

La preparación

Limpieza: Lava tu rostro para eliminar impurezas. Hidratación: Aplica tu crema hidratante habitual. Si tu piel es seca, busca algo más suntuoso; si es mixta o grasa, un gel ligero. Espera 5 minutos a que la piel la absorba por completo antes de seguir. Protección solar: Usa un protector de textura fluida o con un toque de color (esto último te puede ahorrar la base).

Unificar el tono

La alternativa: Usa una BB Cream, una CC Cream o una tinta con color.

Si usas base: Elige una de acabado luminoso o satinado. Aplica una cantidad mínima (el tamaño de un guisante) en el centro del rostro (nariz, mejillas, frente) y difumínala hacia afuera con los dedos (el calor ayuda a fundirla) o con una esponja húmeda.

El truco: Deja que se vean tus pecas o texturas reales en las zonas externas del rostro.

Corrección estratégica

Ojeras y rojeces: Aplica un corrector fluido que coincida exactamente con tu tono de piel (o un subtono salmón si la ojera es muy oscura) solo en el lagrimal y en la esquina externa del ojo, o sobre granitos específicos.

Difumínalo a toques con el dedo anular para no arrastrar el producto.

Texturas en crema para dar vida

Rubor (Colorete): Aplica un poco de rubor en crema o labial en los pómulos y difumínalo hacia las sienes. Da ese aspecto de "saludable/asoleado" natural.

Bronceador (Opcional): Un toque sutil en crema en las zonas altas donde te daría el sol (frente y pómulos) para dar calidez.

Cejas y Ojos "despiertos"

Cejas: Solo péinalas hacia arriba con un gel transparente o con un toque de color para rellenar huecos. Las cejas orgánicas rejuvenecen el rostro.

Ojos: Riza tus pestañas (esto abre la mirada al instante). Aplica una sola capa de máscara de pestañas, preferiblemente marrón si buscas la máxima naturalidad, enfocándote en las raíces y no tanto en las puntas.

Labios mordidos

Evita los delineados perfectos o los mates extremos.

Usa un bálsamo con color o aplica tu labial favorito a toques con los dedos en el centro de los labios, difuminándolo hacia los bordes para lograr un efecto de "labio mordido".

El sellado invisible