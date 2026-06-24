6 ideas de separadores de carpetas de Super Mario Bros, para organizar tus materias con Mario, Yoshi y Peach

Para organizar mejor los horarios de clases, las tareas y los apuntes, las carpetas son una de las mejores herramientas por lo fácil que resulta acomodarlas por secciones y añadirles diversos elementos; también son sumamente personalizables, lo que atrae más el interés de los niños. Para tus hijos o sobrinos, a continuación te compartimos algunas ideas de separadores de carpetas de Super Mario Bros.

Estas plantillas para organizar las materias escolares ya están listas para descargar e imprimir completamente gratis; algunas también ofrecen espacio para personalizar más.

6 ideas de separadores de carpetas de Super Mario Bros

1. Con diseño de la película

Actualmente muchos de los diseños de separadores de Super Mario Bros tienen inspiración en la adaptación cinematográfica, como esta plantilla para identificar materias dentro de tu carpeta; puede usarse el mismo diseño varias veces o combinarse con otros para que resalte más.

2. Con etiqueta en blanco

Esta plantilla tiene una atractiva ilustración que abarca gran parte del espacio, pero también incluye una zona en blanco para poner el texto que prefieras; esto se puede hacer a mano o mediante alguna plataforma de edición en línea, como en otros separadores de carpetas de Super Mario Bros.

3. Con colores sólidos

La icónica paleta de colores de Super Mario Bros se hace presente en este diseño con tres espacios para escribir datos como el nombre del estudiante, grado, grupo o materia.

4. Con un marco

En este diseño la ilustración no es el elemento central, sino una especie de marco para poder plasmar texto que funcione como identificador.

5. Con Yoshi

Este es uno de los diseños que puedes encontrar en línea y que están dedicados a un solo personaje en particular. Aquí, se trata de Yoshi; tiene espacios para poner nombre del alumno, grado, grupo y maestro.

6. Separadores de carpetas de Super Mario Bros con temática escolar

Si quieres ilustraciones mucho más específicas que remitan a un ambiente escolar, aquí tienes un excelente ejemplo. Presenta al icónico plomero de los videojuegos, literalmente, con una mochila cargada de lápices de colores y regla; la plantilla para separador también tiene espacios para escribir los datos que prefieras.