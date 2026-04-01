5 colores de pelo que te rejuvenecerán

Un cambio de color de pelo es una decisión arriesgada por lo que debes pensarlo muy bien. Las recomendaciones de los expertos son crucial en estos momentos ya que incluso pueden rejuvenecerte.

Hay cierta gama de colores que tendrán un gran efecto en tus facciones y aspecto general. Es por esto que te vamos a contar sobre aquellos que tienen efecto rejuvenecedor.

¿Cuáles son los colores que rejuvenecen?

Chocolate con mechas doradas

Uno de los colores que ayuda a rejuvenecer es el marrón chocolate que es muy bello y se está poniendo de moda. En el caso de que quieras parecer más joven puedes añadir unas mechas o unos reflejos dorados.

Castaño Cobrizo

Luego nos encontramos con este tono que ayuda a rejuvenecer tus rasgos. Este color de cabello, aporta calidez y vitalidad al rostro. Un cobrizo sutil ya ilumina mucho, no hace falta que apuestes por colores extremos. Es perfecto si quieres que te marque las facciones.

Rubio oscuro dorado

Este tono es mucho más natural que el rubio platino, sin embargo, ayuda a suavizar las facciones y aporta frescura y jovialidad a los rasgos. Es ideal para quienes buscan un look elegante pero juvenil.

Rubio miel

Siguiendo el rumbo de los rubios no encontramos con el miel que es muy lindo y también favorecedor. Ayuda a aportar luz sin endurecer los rasgos, es más natural que los rubios fríos y queda muy bien en personas con diferentes tonos de piel.

Castaño claro con reflejos rubio oscuro

Por último, nos encontramos con el castaño claro que es un reflejo del rubio oscuro. Si sumas mechas balayage, conseguirá darte dimensión y evitará el efecto plano que envejece. Es una de las mejores opciones si no quieres alejarte mucho de tu color natural.

Estos son grandes tonos que puedes utilizar para que tus rasgos se vean más jóvenes. Además, si los combinas con unas mechas pues verás que el efecto se potencia.