Las arrugas de la frente son una característica natural de la piel que puede hacerse más visible con el paso del tiempo. Sin embargo, algunos trucos de maquillaje pueden ayudar a suavizar su apariencia sin necesidad de recargar el rostro.

Caminos de la Vida | Programa 06 Agosto 2026

La elección de los productos y la manera de aplicarlos son claves para conseguir un resultado favorecedor. Con algunos cambios sencillos en la rutina de maquillaje, es posible lograr una piel más uniforme y luminoso.

¿Cómo maquillar arrugas de la frente y que luzca lisa?

Las arrugas de la frente pueden hacerse más visibles cuando se utilizan demasiados productos o texturas pesadas. Para conseguir un acabado más uniforme, el secreto está en preparar la piel, elegir fórmulas ligeras y aplicar pequeñas cantidades de maquillaje.

Prepara la piel

Antes de comenzar, aplica una crema hidratante o un sérum con ácido hialurónico para aportar humedad. Después, utiliza una prebase iluminadora o alisadora que ayude a mejorar visualmente la textura de la piel.

Base ligera

Opta por una base de cobertura ligera o media y acabado luminoso. En lugar de colocar productos directamente sobre la frente, utiliza lo que queda en la brocha o esponja y difumínalo suavemente.

Aplica corrector estratégicamente

Para disimular los surcos, puedes utilizar un corrector hidratante ligeramente más claro que tu piel. Coloca una cantidad mínima en las zonas más profundas y difumina con una esponja húmeda mediante pequeños toques.

Evita el exceso de polvo

Después de aplicar la base, espera unos minutos y revisa si el maquillaje se acumuló en las líneas de expresión. Retira el exceso con una esponja limpia y húmeda antes de sellar.

Finalmente, aplica una pequeña cantidad de polvo translúcido únicamente donde aparezcan brillos. Evitar cubrir toda la frente con polvos pesados, ya que pueden marcar más la textura y hacer que las arrugas sean más evidentes.