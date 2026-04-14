Así debes maquillar tus ojos si llevas lentes para que sobresalgan

Cuando necesitamos lentes o gafas para ver, se vuelve un factor determinante al maquillar tus ojos, ya que el aumento que usamos puede generar un efecto visual poco favorecedor en nuestra mirada, por lo que es fundamental considerar ciertos aspectos.

Para que tus ojos sobresalgan y sean el protagonista, te detallaremos algunas recomendaciones que debes considerar para lograr un aspecto armonioso.

¿Cómo maquillarte si llevas gafas?

El armazón de tus lentes es un elemento que siempre va a llamar la atención, generando que la mirada en automático se dirija a esa zona, por lo que es importante que, al maquillar tus ojos, busques un equilibrio entre ambos para que sobresalgan. Considera hacer lo siguiente:

Prepara tu piel; su hidratación será fundamental para evitar que esa zona se vea seca. Define tus cejas con gel o lápiz hacia arriba. Si tu montura es gruesa, opta por usar un delineado grueso. Pero si son muy delgados, selecciona un delineado delgado. En las pestañas, aplica productos a prueba de agua y verifica que estén bien rizadas. Por último, opta por sombras neutras. Todo producto líquido que coloquemos, se recomienda sellar con polvo para evitar ensuciar el armazón. No olvides darle protagonismo a tus labios.

Con todos estos consejos lograrás obtener un estilo juvenil y sofisticado, logrando que tu mirada sobresalga; obtendrás looks ideales para cualquier ocasión o evento importante. Un tip extra es que coloques un poco de polvo suelto en el armazón, en especial en la zona donde se recarga en el tabique, evitando que eso afecte tu base de esa zona.

¿Cómo lucir atractiva con gafas?

La maquillista y creadora de contenido Beatriz Bena, quien se destaca por ofrecer consejos y trucos de belleza, explica que para que nuestros ojos sobresalgan con los lentes, en nuestra línea de agua solamente debemos colocar maquillaje dorado.

Siendo un punto extra y discreto que te ayudará a tener una mirada de impacto, ya que te proporcionará un brillo ligero que se nota con el movimiento, siendo una gran recomendación para aplicar al maquillar tus ojos.