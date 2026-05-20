Cómo maquillar los ojos pequeños con parpados caídos

Tener los ojos pequeños y con los párpados caídos, nos lleva a tener que utilizar una técnica que contribuya a agrandar la mirada, pero también ha ocultar ese exceso de piel que se genera.

Para maquillar este tipo de ojos, el secreto principal consiste en crear una falsa cuenca por encima de tu pliegue natural y mantener el ojo abierto al aplicar las sombras. Esto genera una ilusión óptica de mayor amplitud y evita que el exceso de piel oculte todo el trabajo de maquillaje.

¿Cómo maquillar los ojos pequeños?

Preparación y cejas estratégicas

Aplica una prebase o corrector: Extiende una pequeña cantidad por todo el párpado para unificar el tono y fijar las sombras.

Diseña cejas ascendentes: Peina y maquilla tus cejas hacia arriba y hacia afuera. Si el final de la ceja cae demasiado, acentuará la mirada triste o cansada.

El juego de sombras (Efecto "Lifting")

Mira al frente con el ojo abierto: Este es el paso más importante. Si maquillas con el ojo cerrado, al abrirlo la piel tapará el color.

Crea una nueva cuenca: Usa una sombra de transición mate (marrón suave o caramelo) y aplícala por encima de tu pliegue real, casi llegando al hueso de la ceja. Difumínala siempre con movimientos ascendentes y hacia la sien.

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Da profundidad al extremo externo: Coloca un tono más oscuro en el último tercio del ojo (en forma de "C" o "V" externa) y difumínalo hacia arriba. Nunca lleves tonos oscuros hacia abajo.

Ilumina el párpado móvil: Usa una sombra clara (mate o con un toque de brillo sutil) en el lagrimal y en la primera mitad del párpado móvil. Esto reflejará la luz y creará la sensación de un ojo mucho más grande. Evita los brillos intensos en la zona del pliegue caído porque la harán lucir más abultada.

Delineado invisible o flotante

Evita delineados gruesos: Un trazo ancho se comerá el poco espacio visible de tu párpado y hará que el ojo parezca más pequeño.

Delineado "Tightlining": Rellena la línea de agua superior con un lápiz negro de larga duración. Esto define el ojo sin restar espacio de párpado.

El truco del delineado para párpado caído: Si quieres hacer un ala o colita, traza la línea con el ojo abierto mirando al frente. Pasa de largo por encima del pliegue de piel. Al cerrar el ojo notarás que se forma una especie de "escalón" o "diamante", el cual debes rellenar. Mantén el trazo final muy fino y elevado.

Detalles que agrandan la mirada

Línea de agua inferior: Aplica un lápiz de ojos color beige o blanco en la línea de agua inferior para "abrir" visualmente el globo ocular.

Párpado inferior sutil: Difumina un poco de la sombra de transición debajo de las pestañas inferiores, pero solo desde la mitad hacia afuera.

Rizador y máscara: Riza muy bien tus pestañas desde la raíz. Aplica abundante máscara abriéndolas en forma de abanico, concentrando mayor cantidad en las pestañas del extremo exterior para rasgar el ojo.