Las flores que atraen a las mariposas a tu casa

Las mariposas son muy hermosas por lo que cada vez que llegan a una casa aportan belleza y movimiento. Sin embargo, ellas tienen un papel muy importante debido a que actúan como polinizadoras por lo que ayudan a que las plantas crezcan fuertes y sanas.

Si eres una persona que ama las mariposas y quieres que anden revoloteando en tu casa pues debes elegir las flores correctas para crear un ambiente armonioso con estos hermosos animalitos.

¿Cuáles son las flores que atraen a las mariposas?

Con algunos cambios vas a poder transformar tu espacio verde en un refugio natural lleno de vida. Las flores que necesitas son:

Lavanda (Lavandula): Perfuma el jardín y es una de las preferidas por su abundante néctar y floración prolongada.

Lantana (Lantana camara): Sus ramilletes de colores intensos resultan irresistibles para las mariposas.

Margarita (Leucanthemum): Clásicas, fáciles de cuidar y muy atractivas para los polinizadores.

Buddleja (Buddleja davidii): Conocida como “árbol de las mariposas”, es famosa por sus racimos florales llenos de néctar.

Verbena: Resistente y colorida, ideal para bordes y macetas.

Elegir bien las flores no es suficiente ya que si quieres que las mariposas se queden pues debes tener en cuenta los siguientes factores:

Las mariposas tienen sangre fría por lo que necesitan calor para volar, es por esto que tienes que elegir zonas soleadas para tus plantas. Otra cuestión a tener en cuenta es la de colocar un plato bajo con agua y unas piedritas para que se puedan apoyar sin ahogarse.

No utilices pesticidas ya que los productos químicos espantan o dañan a las mariposas como así también a otros polinizadores. Coloca variedad de colores y formas, para hacer más atractivo el espacio para ellas.

