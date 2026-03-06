Así se hace la mascarilla de arroz para tener una piel de porcelana

Los productos de belleza cada vez toman más fuerza entre hombres y mujeres por igual, y muchos de estos guardan relación con tener un rostro reluciente y bello para cualquier evento social o laboral al que debas asistir. Ante tal situación, es preciso que conozcas más respecto a la mascarilla de arroz para una piel de porcelana.

Esta mascarilla de arroz se ha vuelto popular a nivel mundial; sin embargo, es una realidad que su viralidad llegó a raíz de su tendencia en Corea del Sur para aquellas personas que desean tener una piel de porcelana a través de ingredientes sencillos y un procedimiento aún más fácil. Si quieres saber cómo hacerla, quédate con nosotros.

¿Cómo hacer la mascarilla de arroz para una piel de porcelana?

Si lo que quieres es probar algo nuevo a través de esta mascarilla de arroz, lo primero a tener en cuenta son sus ingredientes, entre los que destacan media taza de arroz crudo preferentemente blanco, así como una cucharada de miel, una taza de agua y, finalmente, una cucharada de leche que sea clara y suavizante.

Una vez obtenidos estos ingredientes, lo que debes hacer es lavar el arroz para retirar cualquier impureza que esta tenga para, posteriormente, ponerlo a hervir con el agua hasta que dicho ingrediente quede muy suave. Una vez listo y colado, guardarás el agua y triturarás el arroz hasta formar una suave pasta que, al final, será unida con un poco de leche.

Recuerda que esta mascarilla de arroz es famosa no solo por su instinto casero en Corea del Sur, sino también por dejar la piel mucho más luminosa y suave, por lo que ayuda a mejorar el tono de tu cara al momento de dejarla con una sensación mucho más hidratada, por lo que se recomienda su uso entre una y dos veces a la semana.

¿Cómo usar la mascarilla de arroz para una piel de porcelana?

Una vez obtenida la mascarilla casera de arroz, lo primero que tendrás que hacer es lavar muy bien tu rostro y, posteriormente, aplicar esta masa tanto en tu rostro como en el cuello y, posteriormente, dejarla actuar entre 15 y 20 minutos. Una vez superado este tiempo, enjuagar con el agua de arroz que guardaste para terminar con el procedimiento.