5 mascarillas caseras para la disminuir las líneas de expresión si tienes más de 50 años; son para piel grasa y seca

Con el tiempo es normal tener líneas de expresión en el rostro pues es parte del proceso biológico de crecer. Sin embargo, si quieres disminuirlas te presentamos las mascarillas más efectivas, lo mejor de todo es que son con ingredientes muy fáciles de conseguir que seguro tienes en tu cocina.

1.- Mascarilla de sábila con arroz: La sábila tiene grandes propiedades como brindar humectación y un efecto antiedad además de que previene el acné. El arroz por su parte es antiarrugas y brinda gran luminosidad al rostro de forma natural. Para realizar esta mascarilla deberás poner a cocer un poco de arroz y lo mezclarás con la sábila hasta tener una especie de “pasta”. La colocaras en tu rostro (previamente lavado) y dejarás actuar 20 minutos para después enjuagar con abundante agua.

sabila|Crédito: Pinterest

2.-Mascarilla de avena y leche: Esta idea es muy fácil además de que es ideal para piel grasa y seca. Consiste en mezclar la avena con leche caliente. Sin embargo, solo hasta que la mezcla esté completamente fría deberás ponerla en el rostro y dejarás reposar 20 minutos. La avena tiene grandes propiedades ya que equilibra el ph y tiene propiedades calmantes. Por su parte, la leche brinda gran humectación debido a la vitamina A.

mascarilla de avena |Crédito: Pinterest

3.- Mascarilla con plátano y aguacate: Para esta idea sólo necesitas dos ingredientes. En un recipiente mezclarás un plátano con un aguacate. Integra bien ambos alimentos hasta que quede una pasta. Deberás ponerla sobre tu rostro limpio por al menos 20 minutos. El plátano ayuda a combatir el envejecimiento además de que es ideal si tienes manchas ya que aclara. Por otra parte, el aguacate brinda gran hidratación y luminosidad.

4.-Mascarilla con clara de huevo: Para esta mascarilla deberás mezclar dos claras de huevo con una cucharada de miel. Tendrás que dejar actuar sobre tu rostro al menos 20 minutos. La clara ayuda a reducir bolsas y líneas de expresión mientras que la miel purifica la piel y previene el acné.

mascarilla con huevo |Crédito: Pinterest

5.-Mascarilla de yogurt con miel: Para esta idea mezclarás 4 cucharadas de yogurt natural con dos cucharadas de miel. Dejarás actuar por 20 minutos y posteriormente lavarás con abundante agua. El yogurt es un alimento que al ponerlo sobre la piel ayuda a disminuir arrugas, exfolia e hidrata profundamente.