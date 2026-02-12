Estos son los mejores cortes de pelo para niño de acuerdo a su edad

El mundo de la moda ha comenzado a acaparar varios escenarios en este inicio del 2026, y con la intención de explotar cada vez más su riqueza física este ha llegado a los más pequeños del hogar. Ante esta situación, no está de más que conozcas los mejores cortes de pelo para tu niño o niña de acuerdo con la edad que tenga.

Los cortes de cabello se han convertido en una de las apuestas más interesantes dentro del mundo de la belleza en 2026, por lo que aquí mismo te hemos hablado de los mejores peinados para adultos mayores, hombres y mujeres por igual. Ahora bien, ¿cuál es el mejor corte de pelo que le puedes ofrecer a tu niño?

¿Cuál es el mejor corte de pelo para tu niño de acuerdo con su edad?

Crop Texturizado: Se trata de uno de los cortes de pelo más populares en este 2025 gracias a que presenta un corte más largo en la parte superior de la cabeza, esto a través de una textura marcada y con los laterales más limpios, lo cual permite que el niño pueda sentirse más en confianza con sus amigos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores peinados para celebrar el Día del Niño?

Low Taper Fade Natural : Este peinado se caracteriza por tener un pequeño degradado en la zona de la nuca y los laterales, lo cual permite que el volumen natural se mantenga en la zona superior gracias a su apuesta por una transición mucho más disfruta, misma que es ideal para aquellos niños que buscan un estilo limpio.

: Este peinado se caracteriza por tener un pequeño degradado en la zona de la nuca y los laterales, lo cual permite que el volumen natural se mantenga en la zona superior gracias a su apuesta por una transición mucho más disfruta, misma que es ideal para aquellos niños que buscan un estilo limpio. Corte Shag Moderno: Después de desaparecer en 2025, para este año adopta un estilo mucho más infantil en el que su característica principal son las capas ligeras, así como un aire desenfadado y un movimiento natural que se ha convertido en uno de los más interesantes por niños y niñas por igual.

¿Cuál es el objetivo de estos cortes de pelo para niños en 2026?

El portal W Radio menciona que el objetivo principal de estos cortes de pelo es priorizar la naturalidad y el estilo de los niños sin que esto impida su comodidad al momento de realizar sus actividades diarias. Por tal motivo, la intención es brindarles un toque moderno que les permita expresar su forma de ser con los demás.