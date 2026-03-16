La mejor forma de limpiar un bolso de mano con cuero sintético para evitar grietas

El bolso de mano para ciertas personas se ha convertido en un elemento indispensable dentro de su outfit, ya que en él podemos guardar todas nuestras pertenencias en un solo lugar, evitando dejarlas por todos lados y que en algún momento puedan extraviarse.

Uno de los bolsos más usados es aquel que tiene un recubrimiento de cuero sintético, el cual debemos cuidar, ya que puede empezar a romperse. Para evitar grietas, te vamos a detallar la mejor forma de limpiar el accesorio, haciéndolo lucir impecable sin poner en riesgo su apariencia.

¿Cómo limpiar una bolsa sintética?

Con el cuero sintético, a diferencia del que proviene del animal, hay que tener mucho cuidado, ya que se arriesga a romperse al emplear químicos que puedan ser muy intensos. Por lo que hay que tener mucho cuidado al momento de eliminar la suciedad del bolso de mano, por lo que se recomienda emplear la mejor forma de limpiar para evitar grietas:

Con un trapo de microfibras seco lo vas a pasar por todo el bolso para retirar el polvo que tenga. En media taza de agua tibia, agrega un chorrito de jabón de lavavajillas neutro. Humedece el trapo con la mezcla anterior y pásalo por afuera haciendo movimientos circulares. Seca de inmediato con otro trapo, procurando que no quede ningún espacio de humedad.

Es fundamental que no omitamos ninguno de los pasos, ya que cada uno de ellos se encarga de ayudarnos a eliminar la suciedad sin poner en riesgo el material. Procura que el jabón sea neutro, que no contenga aromas fuertes o blanqueadores, ya que pueden perjudicar la tela exterior; así vas a evitar grietas prematuras.

¿Cómo puedo limpiar el interior de una bolsa?

A diferencia de otras bolsas que puedes limpiar en cuestión de minutos, el bolso de mano hecho con cuero sintético, hay que tenerle mucho cuidado para que no se lastime el material. La mejor forma de limpiar la parte interna es la siguiente:

Saca el forro al exterior. Aspira la parte interna para eliminar todo el polvo. Igualmente, con un trapo limpio lo humedecemos usando la misma mezcla que hicimos para tallar sobre manchas que tengan, realizando pequeños toques. Dejamos secar en un lugar ventilado.