Cómo reutilizar la vieja máquina de coser con 2 ideas de reciclaje

Hay personas que aún almacenan la vieja máquina de coser, debido a que es un objeto que tiene cierto valor emocional o familiar, pero puede llegar el punto en el que se considera un objeto sin uso o que solamente está quitando espacio en nuestro hogar.

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Para que no la vayas a tirar, te detallaremos 2 ideas de reciclaje que puedes aplicar en el mueble para reutilizar, con la finalidad de darle un mejor uso en tu hogar, un elemento que le dará vida a tus habitaciones.

¿Cómo reutilizar la vieja máquina de coser?

La vieja máquina de coser puede parecer inservible, pero podemos convertirla en un mueble decorativo para tu casa, pero para ello hay que mejorar su aspecto; puedes darle tratamiento a la superficie de la mesa y a los accesorios metálicos. Estas son las 2 ideas de reciclaje que debes usar para reutilizar el mueble:

Mesa de entrada: Ubícalo en la entrada, coloca floreros y lámparas para darle un aspecto moderno.

Mesa de apoyo: Puedes colocarla atrás de tu sillón, siendo una mesa de apoyo para colocar los controles de la tele, algunas revistas o un tazón con dulces.

Aunque te proporcionamos 2 ideas para reutilizar la máquina, es real que cuentas con una amplia variedad de opciones, ya que puedes convertirla en un tocador al incorporar un espejo, un espacio para tus consolas o en un pequeño escritorio.

¿Qué valor tiene una máquina de coser antigua?

No obstante, si tu vieja máquina de coser se encuentra en buenas condiciones, es tu día de suerte, ya que es un artículo ampliamente cotizado por los coleccionistas. Se estima que cuando tiene más de 100 años, se considera una antigüedad, contando con un valor que puede llegar a los 250 dólares, factor que puede depender de muchas características.

Con todos los tips anteriores lograrás mejorar el aspecto del mueble, ya sea que quites la superficie y la máquina de coser o la dejes para darle un toque más original; cuentas con muchas opciones, solamente pon a prueba tu creatividad para acoplarlo a tu vivienda.