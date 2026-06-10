Esta es la hora en la que debes despertarte para estar saludable después de los 60

Cuando las personas van haciéndose más grandes, van padeciendo algunos cambios en el organismo que se hacen notar y que pueden traer severas consecuencias y que influirán en los hábitos cotidianos. Uno de ellos es la alteración del sueño y es que una vez que transcurren los 60 años, muchas personas se acuestan y despiertan más temprano y que a veces esto puede generar algún tipo de problemas. Es por eso que un grupo de especialistas recomendaron cuál es la hora en la que se tienen que despertar los mayores de 60 años para estar más saludables.

Noticias Querétaro del 10 de junio 2026

No hay dudas que el descanso es uno de los aspectos fundamentales para poder tener una vida saludable, ya que en caso de no poder dormir de manera correcta, adecuada y según la cantidad recomendada por los especialistas, puede derivar en algunos problemas de salud o en trastornos relacionados con el sueño. Esto se agrava más si la persona ha superado los 60 años y no puede disfrutar de un buen descanso.

Por qué es importante el sueño

Por si no lo sabías, el sueño cumple un papel clave en el funcionamiento del organismo y al cual debemos prestarle mucha atención, teniendo en cuenta que muchas investigaciones aseguran que la falta de descanso es una de las principales causas de desarrollar enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, aumento de peso, obesidad, diabetes y otros trastornos. Por eso, es clave que los adultos de 60 años puedan dormir una cierta cantidad de horas para estar saludables.

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A qué hora debe despertar un adulto de 60 años para mantenerse saludable

Muchos de los especialistas en salud coinciden con que el mejor horario para levantarse es entre las 6 y 7:30 de la mañana, ya que esto puede favorecer una mejor sincronización con el ritmo cardíaco, que es el reloj biológico que regula procesos como la vigilia, el sueño, la producción de hormonas y la temperatura corporal. Además, coincide con las primeras horas de luz natural y que ayudará a las personas a mantener un equilibrio entre la actividad física y el descanso.

Por otro lado, desde la National Sleep Foundation, aseguraron que las personas mayores de 65 años tendrían que dormir entre 7 a 8 horas por noche para favorecer un buen funcionamiento físico y mental; y además, para mantenerse estable, hay otras recomendaciones claves como sostener una rutina regular y dormir la cantidad de horas necesarias.