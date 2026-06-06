No son 8: cuántas horas deberías dormir para cuidar tu salud, según la ciencia

Durante mucho tiempo, los especialistas aseguraron que es fundamental dormir una cierta cantidad de horas para poder descansar plácidamente y no tener problemas con la salud y esas eran un total de 8 horas. Esta recomendación se ha convertido en una regla casi universal, pero no es lo aconsejable, y por este motivo, la ciencia reveló cuántas son las horas que una persona tiene que dormir para cuidar tu salud y que así evitar ciertas complicaciones como enfermedades.

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Para todos aquellos que no sabían de donde viene la recomendación de dormir ocho horas, no nació de la ciencia moderna sino que proviene de raíces históricas y culturales; ya que durante mucho tiempo se asumió como una media razonable. Pero, quienes duerman esta cantidad de horas no es que se verán perjudicados, aunque puede generar acostumbramiento. Lo que sí hay que evitar es dormir pocas horas, ya que alterará las funciones del cuerpo y mente, afectando claramente la calidad de vida.

En la actualidad, los especialistas coinciden en que ese número de horas no sirve para todos, por lo que la ciencia reveló cuántas son las horas adecuadas para cuidar la salud, evitar alteraciones en el sueño, estrés, fatiga inmediata, problemas de concentración y desarrollo de enfermedades crónicas. Es por eso que, no son ni seis ni ocho las horas recomendadas para dormir.

¿Cuántas horas hay que dormir para cuidar la salud?

De acuerdo a algunos estudios que hicieron desde la ciencia, la cantidad de horas que debe dormir una persona para cuidar su salud son 7 horas, ya que algunas investigaciones han observado que dormir en torno a esta duración está asociado a mejores resultados en salud, función cognitiva y bienestar general. Además, dormir 7 horas y 18 minutos podría ser el punto óptimo y reducir riesgos metabólicos.

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Consecuencias de dormir menos de 7 horas

Por otro lado, así como el tiempo adecuado para dormir es de 7 horas; la ciencia reveló que el límite es dormir menos y que coinciden en que el sueño corto está asociado con muchos problemas de salud; como enfermedades cardiovasculares hasta depresión o deterioro cognitivo y una menor esperanza de vida.