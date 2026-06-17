La aparición de manchas cafés en el follaje de una monstera suele indicar que existe un problema de cultivo o de ambiente. Cuando alguno de estos factores cambia de manera radical, las hojas suelen mostrar alteraciones antes que el resto de la planta. Si este es tu caso, esto puedes hacer para recuperarla. Estas son las 2 especies de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

Antes de cambiar de maceta, es recomendable revisar las condiciones básicas de cultivo. El exceso de agua, la falta de drenaje, la exposición directa al sol o un ambiente demasiado seco representan las causas más comunes de deterioro de la monstera. Conoce las 2 plantas de interior que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

Qué hacer si la monstera tiene manchas cafés

El primer paso para combatir las manchas cafés de la monstera es eliminar únicamente las hojas que ya no puedan recuperarse. Para cuidarlas, se recomienda mantener un programa de riego adecuado, proporcionar iluminación indirecta intensa, utilizar un sustrato con buen drenaje y revisar periódicamente la presencia de plagas

Qué hacer cuando una monstera comienza a tener manchas cafés en las hojas|Pinterest

Los puntos a identificar de las manchas cafés de la monstera