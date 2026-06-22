Cuál es la mejor opción para lavarse las manos: en barra, espuma o líquido

Al lavarse las manos, vamos en busca de productos que nos proporcionan una limpieza total, logrando eliminar gran parte de los microorganismos que tengamos en nuestras manos. Al entrar a los supermercados, encontramos el jabón de manos en sus diversas presentaciones, que suelen ser en barra, espuma o líquido.

Es así que te vamos a detallar cuál es la mejor opción que podemos optar para la limpieza de tus manos, explicando toda la información que debes conocer sobre el tema.

¿Cuál es el mejor jabón para manos?

Antes de hablar sobre cuál es la mejor opción para considerar, te explicaremos cuál es la ventaja de cada uno de ellos, ya que podrías identificar cuál es apto para tu hogar. El jabón líquido se destaca por no manipular el producto y lograr dosificar la cantidad.

En la versión que es en barra, se destaca por tener el mayor rendimiento, además de que ayuda a disminuir los residuos de plástico, pero puede ser complejo almacenar, ya que con un mal almacenamiento puede desgastarse rápidamente con la humedad constante.

Por último, la alternativa en espuma se destaca por poder distribuir mejor el producto por las manos, ideal por ser una forma de aplicar rápido y fácilmente el producto en los niños.

En conclusión, entre la alternativa en barra, espuma o líquido, todas son buenas para lavarse las manos, pero todo dependerá de lo que quieras. Para la alternativa en barra, se recomienda colocarlo en una jabonera con buen drenaje para que no se gaste rápidamente.

¿Cuál es la técnica de lavado de manos?

Recordemos que podemos tener la mejor opción de jabón, pero si no tenemos una correcta técnica al lavarse las manos, no va a funcionar. Para ello debes aplicar los siguientes pasos:

Moja tus manos con agua. Toma un poco de jabón. Frota sobre las palmas entre sí. Frotamos la palma de tu mano derecha contra el dorso de la mano contrario, repetimos el paso cambiando de lado. Frota las palmas con los dedos entrelazados. Frotamos los dorsos de los dedos. Frotamos el pulgar con tu verso haciendo movimientos circulares. Frotamos la pula del dedo sobre la palma de tu mano. Enjuagamos, secamos y listo.