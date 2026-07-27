Los 3 ingredientes de cocina que eliminan el olor a perro de la casa y pocos conocen

El olor a perro en la casa puede reducirse utilizando 3 ingredientes que muchas personas ya tienen en la cocina: vinagre blanco, bicarbonato de sodio y aceites esenciales. Cuando se emplean adecuadamente y como complemento de una limpieza regular, estos productos ayudan a neutralizar los malos olores en pisos, alfombras y otras superficies.

Especialistas en higiene del hogar recuerdan que el olor no suele provenir únicamente del animal, sino también de la acumulación de pelo, saliva, humedad y suciedad en textiles, muebles y pisos. Además de mantener una rutina de limpieza, recomiendan limpiar con frecuencia la cama del perro, aspirar alfombras y ventilar los ambientes todos los días.

La American Cleaning Institute (ACI) destaca que la limpieza periódica de las superficies es fundamental para controlar los olores persistentes en el hogar. Esto es lo que hay que hacer en caso de tener un perro.

¿Qué ingredientes de cocina ayudan a eliminar el olor a perro de la casa?

Estos 3 trucos de limpieza reconocidos por sus propiedades para neutralizar olores de distintas superficies.



Vinagre blanco: mezclar agua y vinagre blanco en partes iguales permite obtener una solución útil para limpiar pisos, azulejos, muebles y otras superficies lavables. Si el agua se utiliza caliente, aumenta el poder limpiador de la mezcla. El olor del vinagre desaparece una vez que se seca, llevándose consigo gran parte de los olores acumulados. Bicarbonato de sodio: es uno de los neutralizadores de olores más conocidos. Puede espolvorearse sobre alfombras, tapetes o telas que no estén húmedas, dejar actuar durante varias horas y luego retirarse con una aspiradora. Este método ayuda a absorber los olores retenidos en las fibras. Aceites esenciales: añadir unas gotas de aceites esenciales, como lavanda, limón o eucalipto, a la mezcla de limpieza puede dejar un aroma agradable en las superficies. Sin embargo, veterinarios y expertos en bienestar animal recomiendan utilizarlos con moderación y verificar que sean seguros para convivir con mascotas, ya que algunos aceites esenciales pueden resultar irritantes o tóxicos para perros y gatos si se emplean de forma inadecuada.

¿Qué otras recomendaciones ayudan a mantener la casa libre de olores al tener mascotas?

Los expertos señalan que ningún producto sustituye una rutina de limpieza constante. La combinación de buenos hábitos y productos adecuados es la forma más eficaz de mantener un ambiente fresco.



Aspirar con frecuencia: retirar pelos, polvo y suciedad de alfombras, sillones y tapizados evita que los olores se acumulen.

retirar pelos, polvo y suciedad de alfombras, sillones y tapizados evita que los olores se acumulen. Lavar la cama y las mantas de la mascota: hacerlo regularmente ayuda a eliminar restos de suciedad y humedad que generan malos olores.

hacerlo regularmente ayuda a eliminar restos de suciedad y humedad que generan malos olores. Ventilar los ambientes todos los días: renovar el aire reduce la concentración de olores y mejora la calidad del ambiente.

renovar el aire reduce la concentración de olores y mejora la calidad del ambiente. Limpiar rápidamente los accidentes: si la mascota ensucia una superficie, es importante retirar los residuos y limpiar cuanto antes para evitar que el olor se impregne.

si la mascota ensucia una superficie, es importante retirar los residuos y limpiar cuanto antes para evitar que el olor se impregne. Mantener una buena higiene del perro: el baño, el cepillado y los controles veterinarios periódicos también contribuyen a disminuir los olores dentro del hogar.

La American Veterinary Medical Association (AVMA) recuerda que una correcta higiene de las mascotas y revisiones veterinarias regulares son fundamentales. Algunos olores intensos o persistentes pueden estar relacionados con problemas de piel, oídos o salud bucal.

Utilizar vinagre blanco, bicarbonato de sodio y aceites esenciales de forma responsable puede ser un aliado para mantener la casa con un aroma más agradable. Pero los especialistas coinciden en que los mejores resultados se obtienen cuando estos ingredientes se combinan con una limpieza frecuente, una buena ventilación y el cuidado integral de las mascotas.