5 diseños de uñas verde menta que harán que tus manos luzcan más limpias, elegantes y sofisticadas

Si en estos días de descanso donde empiezan las vacaciones de verano 2026 buscas un cambio de imagen en tus manos sin recurrir a una manicura de colores llamativos, el verde menta es una apuesta segura, gracias a que su tonalidad suave transmite frescura, limpieza y elegancia se convierte en un color favoritos de esta temporada gracias a su manera fácil de combinar con cualquier estilo, desde looks casuales hasta los más formales.

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Más allá de ser una tendencia en manicura, este color también tiene la capacidad de hacer que las uñas se vean más cuidadas y refinadas, ya sea con acabados brillantes, diseños discretos o detalles metálicos el verde menta aporta un aire de manos rejuvenecidas y llenas de luz.

5 diseños de uñas verde menta para aportar luz y jovialidad a las manos

1.- Uñas verdes menta lisas

Este diseño apuesta por un esmalte verde menta aplicado uniformemente y un brillo tipo gel, este tono es ideal para quienes prefieren un diseño clásico, ya que refleja mejor la luz y da la impresión de tener unas uñas perfectamente cuidadas. Además, el tono claro ayuda a que las manos luzcan más delicadas.

2.- Diseño frances con línea verde menta

El diseño clásico de una manicura francesa puede renovarse con este color, cambiar el famoso blanco por un verde en la punta de la uña hará que tengas como resultado un diseño elegante, discreto y muy actual. Este tipo de diseño ayuda a estilizar visualmente los dedos y aportan un toque de color sin perder la sofisticación del disñeo frances.

3.- Verde menta con detalles dorados

Crear un diseño donde se agrega líneas delgadas, pequeños puntos o aplicaciones doradas transforma una manicura sencilla en una propuesta mucho más refinada.

4.- Efecto mármol con verde menta y blanco

Pedirle a tu manicurista un efecto marmol con tonos verde menta y blanco harán que tengas en las uñas un diseño moderno y exclusivo, ya que este tipo de decoración aporta profundidad y textura sin recargas las uñas.

5.- Verde menta con flores

Pequeñas flores blancas o en tonos pastel sobre una base verde menta ofrecen una manicura femenina y sofisticada. Al tratarse de un diseño sutil, conserva la sensación de limpieza visual y añade un toque romántico en estas vacaciones de verano.