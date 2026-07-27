Famosa influencer mexicana declara que se va a DIVORCIAR a 11 días de casada; esto fue lo que pasó

Al casarte, muchos imaginan que se va a cumplir toda una historia de amor, pasando muchos años juntos, un sueño que muchas parejas desean cumplir, pero no siempre es así. Una famosa influencer mexicana detalla que se va a divorciar después de 11 días de casada.

Noticias Bajío del 27 de julio 2026

Un hecho que ha generado mucho impacto entre los usuarios. Para que no te pierdas la información, te detallaremos qué fue lo que ocurrió.

¿Quién es Isalia Gómez?

Salma Isalia Gómez es una famosa influencer mexicana, quien en su cuenta de TikTok cuenta con 2.4 millones de seguidores, quienes constantemente ven su contenido.

Sin embargo, uno de sus videos que subió aproximadamente hace un mes sorprendió a todos. Donde la creadora de contenido detalla que inició su divorcio a 11 días de casada.

Explicando que ellos dos no son compatibles en los viajes, ya que la pareja se encontraba en Turquía; mientras él se iba al gym, ella decidió quedarse en la habitación. Pero que el hombre, al regresar a casa, llegó muy tarde y ya no pudieron ir a cenar, generando una lucha de respuestas.

Aunque todo el tema del "divorcio" fue falso, claramente con lo que explicó nos deja en claro que al hacer viajes puede ser todo un tema al momento de planear las actividades. Al día de hoy siguen casados y mantienen una amplia familia, detalles que comparte con sus seguidores en redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Salma Isalia Gómez?

La famosa influencer mexicana tiene 27 años, y ya cuenta con una familia de 3 hijos de diversas edades, a quienes constantemente sube a sus redes sociales, demostrando cómo es su estilo de vida y los viajes familiares que realizan.

No fue hasta el 23 de mayo del 2026 cuando decidió casarse con su actual pareja, quien es padre de los pequeños, publicando tiernas fotos de la unión nupcial entre ellos. Cuéntanos, ¿te imaginas que a los 11 días de casada ya quieras divorciarte?