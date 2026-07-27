4 ideas de crochet inspiradas en juguetes retro para guardar tus audífonos

Estamos seguros de que tú también has sentido esa nostalgia por los juguetes de los años 90 y principios de los 2000, es por eso que, si te gusta hacer cositas lindas de crochet, hoy traemos para ti varias ideas hermosas, geniales y funcionales: Estuches de crochet para tus audífonos. Así es, aquí te dejamos ideas asombrosas para guardar tus audífonos dentro de una simpática funda de crochet que seguro hará la sensación.

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4 ideas geniales de crochet para hacer una funda para tus audífonos inspirada en juguetes retro

Si estás buscando inspiración para tu próximo proyecto de tejido, estas ideas te van a fascinar. Además de poder guardar tu estuche de audífonos, crearás algo único y hermoso que seguro se volverá la sensación.

1. Tamagotchi

Este podría ser uno de los estuches para audífonos más bonitos que verás. El clásico Tamagotchi es perfecto, ya que por su forma y tamaño es ideal para crear tu propia versión para funda. Puedes añadir los botones y a uno de los personajes en la pantalla para darle un toque más especial.

|Pinterest Moomoo_zip

2. Cámara retro

Aunque no es precisamente un juguete de aquella época, esta camarita retro para guardar los audífonos es genial y funcional. Puedes hacerla de diferentes colores para darle tu propia personalidad. Además, puedes agregar un segurito en la lente de la cámara para que esta se pueda pegar y no se salga nada de su lugar.

|Pinterest Cool Creativity

3. Game Boy

La consola portátil de Nintendo es perfecta para este proyecto, ya que no requiere muchos detalles y la forma es perfecta para el estuche pequeño de tus audífonos. Lo mejor de todo es que puedes hacerlos en varios colores y lucir increíble.

|Pinterest Louise

4. Furby

El Furby era un juguete vistoso, muy bonito, que ahora puede funcionar a la perfección como funda para tus audífonos. Este personaje también te permite tener libertad creativa, pues hay de todos colores y de todas las combinaciones posibles.