Ese pequeño hueco de la pared junto al refrigerador suele quedar vacío porque tiene una anchura irregular y resulta difícil introducir muebles convencionales. No obstante, existen soluciones específicas para espacios estrechos, desde módulos extraíbles hasta repisas verticales, como lo son estas 7 ideas para reemplazar las de madera por las estructuras metálicas industriales.

Antes de colocar cualquier estructura, es indispensable medir el ancho disponible y revisar las indicaciones del fabricante, ya que el refrigerador necesita una separación determinada para ventilarse y abrir sus puertas en la cocina, donde puedes aplicar estos 9 diseños sin mucho presupuesto.

Qué hacer con el espacio entre el refrigerador y la pared: 5 ideas para ganar almacenamiento sin quitar espacio|IA

Una distancia insuficiente puede dificultar la disipación del calor generado por el sistema de refrigeración. Por esa razón, cualquier propuesta de almacenamiento debe ocupar únicamente el espacio que el manual del equipo permita aprovechar.

Las ideas para ocupar el espacio entre refrigerador y pared

1. Repisas verticales: Una alternativa consiste en instalar repisas verticales para guardar tablas de cortar, charolas, rejillas o utensilios planos. Este formato utiliza la altura disponible y evita que los objetos ocupen otros cajones de la cocina.

2. Organizador magnético: La lateral del refrigerador puede convertirse en una superficie de almacenamiento cuando el modelo cuenta con un panel metálico compatible con imanes. Un organizador magnético permite colocar recipientes pequeños, notas, especias o utensilios sin introducir un mueble dentro del hueco.

3. Carrito angosto: Si el hueco es suficientemente ancho, un mueble móvil o carrito angosto puede convertirse en una pequeña despensa. Es ideal para almacenar alimentos secos sin ocupar necesariamente el interior de los gabinetes.

4. Panel con ganchos: Los sistemas de almacenamiento vertical aparecen entre las soluciones recomendadas para cocinas pequeñas, ya que permiten utilizar paredes y laterales que normalmente quedan libres.

5. Despensa extraíble: Una de las soluciones más utilizadas para este tipo de espacio es una despensa vertical con ruedas o correderas. El diseño permite adaptar el ancho de la estructura al hueco disponible de la cocina.