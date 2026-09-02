Las 2 estrategias maestras que Aristeo Cázares tiene para ganarles a los azules en Exatlón México y reveló públicamente

El regreso triunfal de Aristeo Cázares a Exatlón México Décima Temporada tras la grave lesión que sufrió, no está pasando inadvertida ni para sus compañeros de equipo ni para los rivales del equipo azul. Esto porque el atleta veracruzano tiene en la mira derrotar a sus oponentes y evitar cualquier confrontación con ellos, para lo que tiene trazadas dos estrategias que ya empezó a implementar directamente con Leo y Alexis.

Para empezar, el plan que tiene en mente, consiste en igualar o superar el nivel de Hirochi Vargas, que es el campeón vigente. Esto ya que desde su perspectiva, si logra medirse con él, podrá hacerlo con el resto del equipo y necesita de fusionar agilidad con concentración.

"Tengo que saber quién es mi referencia de punto para anclarme y poder decir que me voy a basar en eso. Y se trata de Hirochi, que es muy bueno, es muy rápido, es muy certero y está muy enfocado. Viendo la temporada anterior, me di cuenta de que ni los gritos ni las burlas lo mueven, porque él se adaptó a eso. Para mí, es el mejor del equipo azul y me voy a enfocar en él, porque si le gano a él, le voy a ganar a todos sus súbditos", explicó el parkourista, que además fue ganador de la segunda temporada de Exatlón México.

¿Por qué Aristeo Cázares y Adrián Leo ya tienen una rivalidad en Exatlón México?

A pesar de que en la edición 2025 de Exatlón Aristeo Cázares estuvo activo muy poco tiempo porque se lastimó la rodilla y se vio obligado a abandonar la competencia, ya había coincidido con Leo y desde entonces se habría dado a la tarea de analizar su comportamiento. Así que ahora que son rivales formalmente, llegó a la conclusión de que debe detener algunas actitudes que podrían perjudicar al equipo rojo.

"Lo que he observado, es que grita exhaustivamente para distraer al oponente, que somos nosotros (el equipo rojo) en este caso. Entonces yo dije: 'ok, me voy a ir metiendo'. Me paré, hubo contacto físico, él me empujó, yo lo empujé y le dije que se quedara en la línea. Y utilicé ese momento para crear una discusión inevitable y ya no le gritó a mi compañero", explicó el mayor de los hermanos Cázares, quienes conquistaron los circuitos de Exatlón México.