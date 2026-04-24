5 cortes de pelo perfectos para mujeres de 60 años

Los cortes de pelo tienen que ser elegidos con mucha conciencia ya que es determinante para poder lucir de la mejor manera. Es por esto que te traemos las mejores opciones para mujeres mayores de 60 años.

Al Extremo | Programa 23 de abril del 2026

Estos estilos no solo te harán lucir bien, sino que resaltarán tu personalidad. Elige el corte que mejor vaya contigo para poder potenciar tu belleza natural y esencia. Todo se debe adaptar a tu gusto.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para mujeres?

Media melena con capas tipo lob

Este es un corte que cae por encima de los hombros y queda muy bien. Es una media melena con capas que llega a los hombros o a la altura de la clavícula. Las capas van a aportar volumen por lo que es ideal para el cabello fino.

La opción es muy elegida ya que es fácil de peinar y muy favorecedor. Además, es ideal para quienes no quieren un corte ni muy corto ni muy largo.

Corte shaggy a capas

Aquí tenemos un estilo moderno con capas y movimiento. El mismo tiene la ventaja de brindar volumen y textura al cabello. Es recomendado en melenas onduladas pero escasas o con poco cuerpo ya que brinda volumen.

Melena corta con flequillo suave

En este caso tenemos un flequillo que suaviza los rasgos y brinda un toque femenino. Además, te dará un toque de juventud por lo que es ideal para lucir hermosa. Se recomienda el flequillo cortina.

Bob clásico o francés

Por último, tenemos este estilo que brinda comodidad y es ideal para combinar con looks casual. También tenemos que destacar que es elegante y sofisticado. Puedes llevarlo a la altura de la mandíbula o un poco más largo para suavizar los rasgos y es muy versátil.

Corte pixie

El estilo en cuestión es moderno, ayuda a resaltar las facciones y aporta frescura. Es fácil de mantener y peinar por lo que es uno de los favoritos en los salones.