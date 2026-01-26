¿Lacia con frizz u ondulada? Así puedes identificar el tipo de pelo que tienes

Muchas hemos pasado por esa pregunta difícil, puesto que presentamos una melena lacia con frizz , el cual podría confundirse fácilmente con una cabellera ondulada, situación que genera muchas dudas al momento de identificar el tipo de pelo que tenemos.

Para que ya no tengas dudas al respecto, te diremos una sencilla forma, que te ayudará a identificar el cabello que tienes, logrando arreglarlo y estilizarlo correctamente.

¿Cómo saber si soy ondulada o lacia?

Es usual que pensemos que somos de melena lacia con frizz, pero debido a esa característica, podríamos dejar pasar que nuestra cabellera fuera una ondulada suave, por lo que al no saber estilizarla, generaría que se esponje y tenga ese efecto. Para que puedas identificar el tipo de pelo que tienes, aplica los siguientes tips:

Toma un mechón superior. Con ayuda de un atomizador, mójalo abundantemente. Con tus dedos índice y anular de cada mano, comienza a curvarlos; soltamos. Hacemos el “scrunch”; cuando la melena mantiene la ondulación, nos indica que somos onduladas, pero si regresa a su forma normal, entonces somos lacias.

¿Cuál es la diferencia entre ondulado y liso?

Aunque la técnica que te explicamos es infalible al momento de identificar el tipo de pelo que tienes, es fundamental considerar otras características para saber si eres lacia con frizz u ondulada. Considera los siguientes aspectos al respecto:

Lacia: Se destaca por ser una melena que, por su tipo, no mantiene mucho tiempo los rizos y regresa a su lado normal. Posiblemente el frizz pueda deberse al tipo de cepillo que se usa; siempre opta por los tipo pala.

Ondulada: Se forma dicha ondulación desde la raíz, y al momento de cepillarlo en seco, suele presentar el frizz. Ademas, de que es más difícil lograr que se seque completamente con el aire, requiriendo el uso de secadoras.

Es importante que consideres que en la actualidad hay subvariantes del pelo, por lo que tus ondulaciones podrían ser mínimas, generando que tengas ciertas dudas sobre el tipo de cabello que tienes.