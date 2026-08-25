Este 27 de agosto es la fecha en la que sucederá un evento astronómico, como es la luna de sangre, el cual será visto en todo México y no afectará en nada en la salud de las personas. Pero lo que pocos saben es que existe un calendario lunar, una tradición popular ancestral en la que se cree que influye en el cabello. Es por ello que traemos para ti los mejores días de septiembre de 2026 para cortarse el pelo y que crezca más rápido.

De acuerdo con el portal de Tienda Vitalica, en septiembre hay 4 fechas importantes para el cuidado y crecimiento del cabello, pues será en este mes que la luna tendrá 4 fases después de que se realice el eclipse lunar, que tiene varias teorías impactantes.

Calendario lunar: los mejores días de septiembre 2026 para cortarse el cabello y que crezca más rápido|IA

El calendario lunar

4 de septiembre : La luna estará en cuarto creciente, ideal para que el corte de cabello dure más

: La luna estará en cuarto creciente, ideal para que el corte de cabello dure más 11 de septiembre: En este día la luna será nueva, por lo que es ideal para nutrir el cabello sin cortar

En este día la luna será nueva, por lo que es ideal para nutrir el cabello sin cortar 18 de septiembre: Este día es el idóneo para cortarlo, ya que así te crecerá rápido con la luna en cuarto creciente.

Este día es el idóneo para cortarlo, ya que así te crecerá rápido con la luna en cuarto creciente. 26 de septiembre: La luna llena es ideal para que las personas fortalezcan y le den brillo al cabello.

Las fases de la luna

La Luna presenta diferentes fases debido a su movimiento alrededor de la Tierra y a la manera en que la luz del Sol ilumina su superficie. Las cuatro fases principales son:

