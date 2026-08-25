Calendario lunar: los mejores días de septiembre 2026 para cortarse el cabello y que crezca más rápido
La tradición popular ancestral dicta que las fases lunares influyen en la salud y el crecimiento del cuero cabelludo
Este 27 de agosto es la fecha en la que sucederá un evento astronómico, como es la luna de sangre, el cual será visto en todo México y no afectará en nada en la salud de las personas. Pero lo que pocos saben es que existe un calendario lunar, una tradición popular ancestral en la que se cree que influye en el cabello. Es por ello que traemos para ti los mejores días de septiembre de 2026 para cortarse el pelo y que crezca más rápido.
De acuerdo con el portal de Tienda Vitalica, en septiembre hay 4 fechas importantes para el cuidado y crecimiento del cabello, pues será en este mes que la luna tendrá 4 fases después de que se realice el eclipse lunar, que tiene varias teorías impactantes.
El calendario lunar
- 4 de septiembre: La luna estará en cuarto creciente, ideal para que el corte de cabello dure más
- 11 de septiembre: En este día la luna será nueva, por lo que es ideal para nutrir el cabello sin cortar
- 18 de septiembre: Este día es el idóneo para cortarlo, ya que así te crecerá rápido con la luna en cuarto creciente.
- 26 de septiembre: La luna llena es ideal para que las personas fortalezcan y le den brillo al cabello.
Las fases de la luna
La Luna presenta diferentes fases debido a su movimiento alrededor de la Tierra y a la manera en que la luz del Sol ilumina su superficie. Las cuatro fases principales son:
- Luna nueva: Ocurre cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que su parte iluminada no es visible.
- Cuarto creciente: Aproximadamente la mitad de la Luna se observa iluminada y cada noche aumenta su área visible.
- Luna llena: La Tierra queda entre el Sol y la Luna, permitiendo observar prácticamente toda su cara iluminada.
- Cuarto menguante: Vuelve a observarse la mitad iluminada, pero esta disminuye progresivamente hasta llegar nuevamente a la luna nueva.