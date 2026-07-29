Estos son los mejores días de agosto para cortarse el pelo, según el Calendario Lunar

Según el Calendario Lunar de agosto, los mejores días para cortarse el pelo dependerán del objetivo de cada persona. La astrología sostiene que la Luna Creciente y la Luna Llena son ideales para quienes desean estimular el crecimiento del cabello, mientras que la Luna Menguante sería la mejor opción para quienes buscan mantener el corte durante más tiempo o fortalecer la fibra capilar.

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El Calendario Lunar para cortarse el cabello forma parte de tradiciones populares y de la astrología desde hace siglos. Johanna Paungger y Thomas Poppe, autores del reconocido libro El calendario lunar, sostienen que sincronizar ciertas actividades con los ciclos lunares ayuda a trabajar en armonía con los ritmos de la naturaleza.

¿Qué días de agosto son mejores para cortarse el pelo según el Calendario Lunar?

Tomando como referencia las principales fases lunares de agosto, estos son los momentos que los astrólogos consideran más favorables:



Luna Creciente (del 12 al 28 de agosto): si el objetivo es que el cabello crezca más rápido y con mayor vitalidad, este período suele ser el más recomendado por la astrología.

si el objetivo es que el cabello crezca más rápido y con mayor vitalidad, este período suele ser el más recomendado por la astrología. Luna Llena (28 de agosto): considerada uno de los momentos de mayor energía lunar. Según esta tradición, es un buen día para renovar la imagen y favorecer una melena con mayor volumen y fuerza.

considerada uno de los momentos de mayor energía lunar. Según esta tradición, es un buen día para renovar la imagen y favorecer una melena con mayor volumen y fuerza. Luna Menguante (del 30 de julio al 12 de agosto): quienes buscan conservar el corte por más tiempo o creen que el cabello puede fortalecerse con pequeños cambios, suelen optar por estos días.

quienes buscan conservar el corte por más tiempo o creen que el cabello puede fortalecerse con pequeños cambios, suelen optar por estos días. Luna Nueva (12 de agosto): muchos astrólogos aconsejan evitar los cambios importantes de look durante esta fase, ya que simboliza una etapa de introspección y nuevos comienzos.

La astróloga Susan Miller ha señalado en diversas publicaciones que los ciclos lunares representan momentos propicios para iniciar o cerrar procesos personales, mientras que la astróloga Mia Astral suele destacar que las fases de la Luna funcionan como una guía simbólica para planificar distintas actividades cotidianas.

¿Por qué muchas personas siguen el Calendario Lunar para cortarse el cabello?

La costumbre de elegir una fecha según las fases de la Luna tiene raíces muy antiguas y continúa siendo popular en distintos países. Quienes siguen esta tradición consideran que:



Luna Creciente: favorece el crecimiento rápido del cabello y una apariencia más abundante.

favorece el crecimiento rápido del cabello y una apariencia más abundante. Luna Llena: se asocia con renovación, brillo y mayor fuerza capilar desde una perspectiva astrológica.

se asocia con renovación, brillo y mayor fuerza capilar desde una perspectiva astrológica. Luna Menguante: es ideal para mantener el peinado durante más tiempo y fortalecer la fibra capilar.

es ideal para mantener el peinado durante más tiempo y fortalecer la fibra capilar. Luna Nueva: suele reservarse para la planificación o el cuidado del cabello, más que para realizar cortes importantes.

Las recomendaciones del Calendario Lunar deben entenderse como una creencia tradicional y astrológica. Millones de personas continúan consultando estas fechas cada mes como parte de sus rituales de bienestar y cuidado personal.