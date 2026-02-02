¡Abundante, brillante y largo! Mira el CALENDARIO LUNAR de febrero para cortarte el pelo

Con el inicio de febrero, se abre una nueva oportunidad, ya que es el puente hacia la primavera y el momento ideal para despojarse de la energía del invierno gracias al calendario lunar. En la cosmética capilar moderna no basta con solo elegir un buen estilista, sino de saber cuándo sentarse en la silla. Muchas de las grandes celebridades tienen su pelo sano gracias a la influencia de los ciclos lunares en la salud de la fibra capilar y por ende lucen unas melenas envidiables.

Si buscas un cambio que trascienda lo estético y se conecte con la renovación energética de este "año 1", es fundamental marcar estas fechas en la agenda antes de llamar al salón.

¿Cuáles son los mejores días de febrero 2026 para un crecimiento fuerte y abundante?

Para quienes desean una cabellera que no solo crezca rápido, sino que lo haga con una estructura fortalecida, el periodo clave es la Luna creciente. Durante esta fase, el flujo energético impulsa la regeneración, haciendo que el folículo piloso trabaje con mayor actividad.

La semana dorada: Del 22 al 27 de febrero. Estos son los días estelares para un despunte o un cambio de look que incluya capas y flequillos. Al realizar el corte en estos días, se asegura que el pelo crezca con vitalidad, ideal para quienes están lidiando con debilidad tras los meses de frío.

Lee también: ¡DE NO CREER! Nadia Ferreira ocultó su embarazo con estos looks

¿Cuál es el secreto de la Luna menguante en tu pelo?

No todos buscan un crecimiento abundante. Si optas por un estilo como un pixie cut o un bob estructurado, la clave es ralentizar el crecimiento para conservar la forma del diseño.

Fechas clave: Del 2 al 11 de febrero. Bajo la influencia de la Luna menguante, la energía es más introspectiva y baja, lo que se traduce en un crecimiento mucho más lento del pelo. Es el momento perfecto.

¿Qué debo evitar en mi pelo en Luna llena y Luna nueva?

El 1 de febrero la Luna llena alcanzará su punto máximo. Esta fase es sinónimo de volumen y brillo extremo. Sin embargo, los expertos sugieren que sea un día de tratamientos nutritivo, como una hidratación profunda.

Con la Luna nueva, el próximo 17 de febrero, todo cambiará Tradicionalmente, se asocia con una mayor debilidad capilar, por lo que no se recomiendan procesos químicos fuertes. Pero si lo que quieres es un “reinicio total”, un cambio de 160 grados, esta es la fecha ideal.