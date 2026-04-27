Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color azul

El color azul es una gran alternativa de tonalidad, en especial para poder usarlo en la primavera, ya que se destaca por ser fresco y juvenil. Por suerte, es posible usar el tono en los diseños de uñas tailandesas, los cuales se han vuelto populares en los últimos días.

Javier Botía, Mentalista, lee la mente de Luz Elena González EN VIVO de Venga La Alegría

Es así que te vamos a compartir los mejores estilos que puedes usar, alternativas que te ayudarán a elevar el aspecto de tus manos en unos sencillos pasos.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Para conocer los mejores diseños de uñas tailandesas, consultamos con Gemini, quien nos detalla que el color azul es posible usarlo en dichas decoraciones, ya que lograremos darle un aspecto elegante y coqueto al mismo tiempo. Considera las siguientes opciones:

“Cat Eye” galáctico : Sobre el efecto colocan gotas de gel constructor para simular gotas o gemas líquidas.

: Sobre el efecto colocan gotas de gel constructor para simular gotas o gemas líquidas. Estilo “Aurora Borealis” : En una base azul cielo translúcida se colocan polvos de cromo para lograr destellos de diversos colores, ideal para un look futurista.

: En una base azul cielo translúcida se colocan polvos de cromo para lograr destellos de diversos colores, ideal para un look futurista. Aura Nails con Charms de Resina : Es un degradado circular puedes colocar en el centro azul eléctrico y con los bordes en color claro. Encima, añade charms de corazones, lazos u ositos.

: Es un degradado circular puedes colocar en el centro azul eléctrico y con los bordes en color claro. Encima, añade charms de corazones, lazos u ositos. Mármol de tinta con pan de oro : Se crean vetas fluidas; encima agrega pan de oro o plata para hacer que las grietas sobresalgan.

: Se crean vetas fluidas; encima agrega pan de oro o plata para hacer que las grietas sobresalgan. “Pop Art”: Ideal para quienes aman las uñas cortas, ya que pueden usar líneas abstractas, puntos o un francés invertido en un azul eléctrico.

¿Qué formas de uñas están de moda en el 2026?

Aunque puedes usar la forma de uña que mejor se adapte a ti, es una realidad que una de ellas se encargará de dominar las manicuras. Se menciona que la opción que reinará en el 2026 va a ser la almendrada.

Si no eres fan de esa forma, también van a ser populares las ovaladas cortas o las cuadradas con las esquinas suaves. Alternativas con las que podrás lucir tus diseños de uñas tailandesas, las mejores opciones para lucir unas manos estilizadas con el color azul.