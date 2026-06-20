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Este es el remedio casero que elimina la humedad de las paredes

Este truco te permite estar libre de químicos y poder obtener un resultado exitoso.

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Limpia correctamente tus paredes.|Pexels

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Uno de los principales problemas que presentan las paredes es la humedad. La misma puede presentarse en un principio con manchas en esquina, techos o zonas cercanas a las ventanas, pero después se van esparciendo.

Hay métodos en el mercado que nos permiten poder trabajar sobre ellas, pero en este caso te vamos a contar sobre un método con el cual no debes utilizar químicos agresivos. El mismo consiste en combinar vinagre blanco y bicarbonato de sodio, que aplicado correctamente tiene grandes efectos.

¿Cómo eliminar la humedad de las paredes?

Antes de poder llevar a cabo cualquier método es importante que identifiques el tipo de humedad que tienes para saber cómo trabajarlas. Las humedades principales son:

Condensación: es la más frecuente que se da cuando el aire caliente con vapor de agua se enfría al tocar superficies frías. Aparece con frecuencia en baños, cocinas o habitaciones mal ventiladas. Genera manchas verdosas o negras, especialmente en techos, esquinas o marcos. Puedes eliminarla si ventilas correctamente y limpias

Filtración: este tipo de humedad se da cuando ingresa agua desde el exterior o una avería interna que produzca una fuga. Las manchas se intensifican tras lluvias o uso de agua. Suelen ser más extensas, de tono amarillento, y provocan desprendimiento de la pintura.

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|Pexels

Capilaridad: por último, tenemos la más grave que es cuando agua asciende desde el terreno por los muros, especialmente en plantas bajas o sótanos. Suele formar salitre, desconchones y marcas persistentes.

Una vez que tengas detectada la humedad, puedes llevar a cabo la mezcla para limpiar las manchas. Los pasos son:

  • Aplica bicarbonato directamente sobre la mancha o prepara una pasta con agua.
  • Luego tienes que pulverizar vinagre blanco encima del bicarbonato.
  • Espere unos minutos mientras ocurre la efervescencia.
  • Con ayuda de un paño húmedo vas a limpiar y secar bien.
  • Ventile la habitación por al menos 15 minutos.

Es un método muy efectivo ya que el vinagre desinfecta y el bicarbonato limpia sin abrasión. El moho se desprende sin levantar la pintura.

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