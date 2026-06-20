Este es el remedio casero que elimina la humedad de las paredes

Uno de los principales problemas que presentan las paredes es la humedad. La misma puede presentarse en un principio con manchas en esquina, techos o zonas cercanas a las ventanas, pero después se van esparciendo.

Hay métodos en el mercado que nos permiten poder trabajar sobre ellas, pero en este caso te vamos a contar sobre un método con el cual no debes utilizar químicos agresivos. El mismo consiste en combinar vinagre blanco y bicarbonato de sodio, que aplicado correctamente tiene grandes efectos.

¿Cómo eliminar la humedad de las paredes?

Antes de poder llevar a cabo cualquier método es importante que identifiques el tipo de humedad que tienes para saber cómo trabajarlas. Las humedades principales son:

Condensación: es la más frecuente que se da cuando el aire caliente con vapor de agua se enfría al tocar superficies frías. Aparece con frecuencia en baños, cocinas o habitaciones mal ventiladas. Genera manchas verdosas o negras, especialmente en techos, esquinas o marcos. Puedes eliminarla si ventilas correctamente y limpias

Filtración: este tipo de humedad se da cuando ingresa agua desde el exterior o una avería interna que produzca una fuga. Las manchas se intensifican tras lluvias o uso de agua. Suelen ser más extensas, de tono amarillento, y provocan desprendimiento de la pintura.

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Capilaridad: por último, tenemos la más grave que es cuando agua asciende desde el terreno por los muros, especialmente en plantas bajas o sótanos. Suele formar salitre, desconchones y marcas persistentes.

Una vez que tengas detectada la humedad, puedes llevar a cabo la mezcla para limpiar las manchas. Los pasos son:

Aplica bicarbonato directamente sobre la mancha o prepara una pasta con agua.

Luego tienes que pulverizar vinagre blanco encima del bicarbonato.

Espere unos minutos mientras ocurre la efervescencia.

Con ayuda de un paño húmedo vas a limpiar y secar bien.

Ventile la habitación por al menos 15 minutos.



Es un método muy efectivo ya que el vinagre desinfecta y el bicarbonato limpia sin abrasión. El moho se desprende sin levantar la pintura.