18 diseños de uñas terciopelo, cortas y largas, para la oficina; todas te van a chulear y van a querer tu manicure

Si buscas un efecto lujoso, elegante e irresistible en tu manicure , las uñas terciopelo puede ser tu mejor opción durante este invierno y quedan perfecto para la oficina . Las 'velvet nails' están más en tendencia que nunca y, para nuestra buena suerte, pueden ser tan discretas o llamativas como queramos. Aquí van algunas ideas para que apliques este trend.

18 ideas de uñas terciopelo, el efecto que todas quieren llevar a la oficina en 2026

1. Terciopelo rosa

Lo atractivo de las uñas terciopelo es su apariencia suave, casi como si pudieras tocar este tipo de tela. Esto se logra con brillo y con un tipo de esmalte especial que puede generar el efecto reflejante con ayuda de un imán.

2. Tono cereza

El efecto 'velvet' es muy similar al efecto 'cat eye' u ojo de gato , pero en este caso la línea reflejante no es diagonal o vertical necesariamente, sino puede ir en cualquier dirección o patrón.

3. Uñas velvet para chicas dark

El efecto terciopelo se presta perfecto para los colores oscuros y, si sueles usar prendas oscuras en la oficina, puede ser una gran idea llevar este manicure.

4. Terciopelo verde

Uno de los colores clásicos en que esta tela se presenta es el verde, y por eso se traslada tan bien al manicure. Aquí lo tenemos en uñas largas y ovaladas.

5. En tono cobrizo

Aunque suele usarse más en colores oscuros, las 'velvet nails' también se llevan muy bien con tonos neutros y combinables, como este tono de cobre que nos encantó y tiene la cualidad de alargar las manos.

6. Terciopelo con polka dots

|Crédito: Instagram. @esvynails

Otra ventaja es que este trend lo puedes combinar con otros, como las uñas con 'polka dots' . Mira qué lindos se ven los puntitos blancos, tanto abarcando toda la uña como en puntas francesas.

7. Con relieve

El efecto terciopelo no siempre tiene que lucir perfecto y lustroso, sino también se le pueden añadir otras texturas como en este ejemplo metalizado.

8. Uñas terciopelo discretas

Esta opción, en uñas cortitas , es una de las más discretas que podemos encontrar. El color rosa se lleva muy bien con el efecto 'velvet' y es muy fácil de combinar, además de verse súper coqueto.

9. Uñas velvet french

Nos encanta esta idea porque tiene una línea que hace pensar inmediatamente en uñas francesas, pero la tonalidad no cambia a comparación de la base. Además, el acabado transparente y la textura aterciopelada lucen muy bien.

10. Uñas squoval cortas con efecto velvet

Tu manicure puede mantenerse discreto aunque lleves una tonalidad plata y un efecto lujoso; esto se logra, por ejemplo, en uñas cortas y con una forma como la squoval .

11. Uñas velvet largas y en violeta

Lo más llamativo de esta idea es que la tonalidad no resulta inmediatamente obvia: es tanto violeta como grisácea. Por esa ambigüedad, es más fácil de combinar con tu guardarropa invernal.

12. En forma cuadrada

Aquí, el efecto aterciopelado y la tonalidad rojiza hacen lucir las uñas casi como tuvieran una escarcha suavecita, muy romántica e invernal.

13. Terciopelo dorado

De nuevo, tenemos un ejemplo donde el brillo no le quita discreción y versatilidad al manicure. ¡Nos encantan las 'velvet nails' en dorado!

14. 'Black velvet'

¿Creías que nos habíamos olvidado del color negro? Pues no, de ninguna manera el efecto de uñas terciopelo podía dejar fuera el look dark por excelencia.

15. Velvet nails en plan festivo con plateado

|Crédito: Instagram. @avrnailswatches

Tenemos otro ejemplo de polka dots, pero mucho más discretos y en color negro; en combinación con el plateado, nos hace pensar en un outfit caro y lujoso.

16. Con perlitas

Esta idea de manicure es neutra y sutil, pero con un toque atrevido: perlitas de diferentes tamaños para dar más textura.

17. En azul rey

Para quienes no le tienen nada de miedo a los tonos llamativos, también tenemos este tono azul rey que resulta difícil de no notar pero inmediatamente se antoja tocar.

18. Puntas francesas en rosa

|Crédito: Instagram. @lomaslinda_manicure

Aquí, otro ejemplo de uñas francesas con toque aterciopelado, pero mucho más tradicional que el anterior. El color de las puntas sí se distingue de la base y combina muy bien.