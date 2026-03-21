Las mejores recetas de ensaladas para el viernes de Cuaresma
Descubre cuáles son las mejores recetas de ensaladas frescas y libres de carne para poder comer el viernes de Cuaresma, y durante esta Semana Santa
Esta temporada de Cuaresma y Semana Santa, las ensaladas son una de las mejores opciones para completar el menú ya que aportan frescura y están libres de carnes rojas, abstinencia esencial para la fe cristiana los días viernes y el miércoles de ceniza. Hoy te presentamos algunas de las mejores recetas.
Si estás buscando opciones que sean fáciles de hacer, puedes recurrir a los platillos que son basados en hojas verdes y mezclados con frutas, con otros vegetales, con pescados o con legumbres, todo dependerá del gusto de cada personal.
Estas son las mejores recetas de ensaladas
- Ensalada de garbanzos
Es una combinación de garbanzos cocidos con pepino, tomate cherry, aceitunas negras y queso feta. El secreto, de acuerdo con expertos, es agregar aderezo de limón con orégano y un chorro generoso de aceite de oliva.
Además de ser fresca y deliciosa, también es una de las recetas más ricas en proteínas vegetales, por lo que podrá mantenerte satisfecho por una buena parte del día.
- Ensalada de nopalitos tradicional
Es un clásico que puede ser perfecto como complemento o como platillo principal. Se consigue cociendo nopales en cuadritos y mezclándolos con cubos de jitomate, cebolla morada, cilantro, rabanitos picados, y queso panela.
Se pueden servir con tostadas y algunas personas los acompañan con un aderezo especial de aceite de oliva conjugo de limón, sal y pimienta.
- Ensalada Santa Fe
Es un plato llenador perfecto para comida principal, ya que incorpora una gran variedad de ingredientes. Para prepararlo debes mezclar algunas legumbres cocidas, como frijoles negros y frijoles pintos.
Estas las combinarás con elote o maíz dulce, pimiento rojo, cebolla y aceitunas. Es toda una mezcla de texturas y sabores que le da un toque único y muy satisfactorio.
Estas opciones de ensaladas nos demuestran que no siempre la lechuga es la base principal y que existen muchos ingredientes que al combinarlos dan un resultado que agrada al paladar y es perfecto para esta Semana Santa y Cuaresma.