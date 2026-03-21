Las mejores recetas de ensaladas para el viernes de Cuaresma

Esta temporada de Cuaresma y Semana Santa, las ensaladas son una de las mejores opciones para completar el menú ya que aportan frescura y están libres de carnes rojas, abstinencia esencial para la fe cristiana los días viernes y el miércoles de ceniza. Hoy te presentamos algunas de las mejores recetas.

Si estás buscando opciones que sean fáciles de hacer, puedes recurrir a los platillos que son basados en hojas verdes y mezclados con frutas, con otros vegetales, con pescados o con legumbres, todo dependerá del gusto de cada personal.

Estas son las mejores recetas de ensaladas

Ensalada de garbanzos

Es una combinación de garbanzos cocidos con pepino, tomate cherry, aceitunas negras y queso feta. El secreto, de acuerdo con expertos, es agregar aderezo de limón con orégano y un chorro generoso de aceite de oliva.

Además de ser fresca y deliciosa, también es una de las recetas más ricas en proteínas vegetales, por lo que podrá mantenerte satisfecho por una buena parte del día.

Ensalada de nopalitos tradicional

Es un clásico que puede ser perfecto como complemento o como platillo principal. Se consigue cociendo nopales en cuadritos y mezclándolos con cubos de jitomate, cebolla morada, cilantro, rabanitos picados, y queso panela.

Se pueden servir con tostadas y algunas personas los acompañan con un aderezo especial de aceite de oliva conjugo de limón, sal y pimienta.

Las ensaladas son una opción ideal para los viernes de Cuaresma|Pexels: Engin Akyurt

Ensalada Santa Fe

Es un plato llenador perfecto para comida principal, ya que incorpora una gran variedad de ingredientes. Para prepararlo debes mezclar algunas legumbres cocidas, como frijoles negros y frijoles pintos.

Estas las combinarás con elote o maíz dulce, pimiento rojo, cebolla y aceitunas. Es toda una mezcla de texturas y sabores que le da un toque único y muy satisfactorio.

Estas opciones de ensaladas nos demuestran que no siempre la lechuga es la base principal y que existen muchos ingredientes que al combinarlos dan un resultado que agrada al paladar y es perfecto para esta Semana Santa y Cuaresma.

