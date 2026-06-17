Así se hace el Philly Cheesesteak, el sándwich que el Chef Herrera le enseñó a Claudia en MasterChef 24/7

La tarde de este miércoles 17 de junio del 2026, Claudia se fue hasta la Cocina Secreta de MasterChef 24/7 para recibir una clase privada muy interesante con el Chef Adrián Herrera, quien le enseñó cómo hacer 3 tipos de sándwich con cortes de carne -su especialidad- y ahora te diremos cómo preparar uno de ellos: ¡el Philly Cheesesteak!

¿Cómo se prepara un sándwich Philly Cheesesteak al estilo MasterChef 24/7?

Al inicio de su clase, el Chef Adrián Herrera habló sobre la importancia del Philly Cheesesteak en la cocina estadounidense ya que es fácil de preparar y muy versátil porque aplica para cualquier tipo de cortes de carne, la única condición es que esté suave:

"Vamos a empezar de una vez, te voy a enseñar a hacer 3 sándwiches, el primero es un Philly Cheesesteak, es un sándwich clásico norteamericano, tiene muchos años, te voy a enseñar la versión básica, es sencillo y te va a dar una base para agregarle y quitarle (ingredientes) a tu gusto para crear algo diferente, con tu estilo", explicó.

"Para este sándwich no hay reglas, puedes usar hasta una arrachera o sirloin, nada más que no sea una carne muy dura, y esto que estás aprendiendo es una ventaja para el reto de hoy", dijo.

El Chef Herrera usó un corte New York para su receta, pero puedes elaborarla con otro tipo de carne como bien lo aclaró él; los ingredientes que necesitas para el Philly Cheesesteak (versión para dos personas) son:

300 gramos del corte de carne que prefieras, aunque se recomienda la ternera.

75 gramos de Queso cheddar o Provolone rayado.

3 cucharadas soperas de cebolla cortada en julianas.

Pan de tipo hot-dog o incluso pan de caja.

Aceite de oliva virgen extra para la plancha.

Sal y pimienta al gusto.

Chiles morrones al gusto para la versión mexicana.

PROCEDIMIENTO:

Prepara tu pan : córtalo en 2, úntalo con mantequilla y dóralo por ambos lados; luego reserva.

: córtalo en 2, úntalo con mantequilla y dóralo por ambos lados; luego reserva. Corta tu carne en tiras y ponla a freír sin dejar resecar junto con el chile morrón en tiritas en caso de que quieras agregarñp; ya que quede bien cocida y jugosa, reserva igual.

y ponla a freír sin dejar resecar junto con el chile morrón en tiritas en caso de que quieras agregarñp; ya que quede bien cocida y jugosa, reserva igual. Pon a caramelizar tus cebollas hasta que estén al punto.

hasta que estén al punto. El último paso es fundir el queso en una sartén: cuando ya esté perfectamente derretido, es hora de montar el sándwich.

en una sartén: cuando ya esté perfectamente derretido, es hora de montar el sándwich. Sobre el pan tostado con mantequilla, ponemos la cebolla caramelizada. Sobre ella, extendemos las tiras de carne y las cubrimos con abundante queso fundido. Tapamos con la otra mitad de pan y ¡LISTO! a disfrutar.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?