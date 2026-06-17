Diego Hopster sorprende con inesperada visita al reclusorio para ver al papá de Daniela Parra, cocinera de MasterChef 24/7

Diego Hopster, el novio de la cocinera de MasterChef 24/7 Daniela Parra , publicó un video en redes sociales en el que anunció que visitaría a Héctor Parra, el papá de la cocinera, debido a un motivo muy especial... ¿qué dijo el creador de contenido y qué preparó para su suegro?

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¿Por qué Diego Hopster visitó al papá de Daniela Parra al reclusorio?

A través de sus historias de Instagram, Diego Hopster publicó un breve video en el que reveló que se preparaba para visitar a Héctor Parra, el papá de Daniela, y llevarle una despensa al reclusorio mientras su hija da el máximo en la cocina de MasterChef 24/7.

"Hola, buenos días, pues acá ya estamos listos para llevarle una despensa a don Héctor, el papá de Dani", adelantó el joven, quien dejó entrever una mochila grande y un patín electrónico.

Sin embargo, Diego ya no quiso dar más detalles de su visita al Reclusorio Oriente, donde está preso Héctor Parra, por falta de tiempo, y en lugar de eso invitó a sus seguidores a seguir su blog en YouTube:

"Ya lo estamos montando todo y más tarde lo podrán ver para más detalles, acá estamos preparando un video y todo", prometió el influencer.

Como ves, Diego Hopster se esfuerza al máximo para que Dani, su novia, se mantenga tranquila y así pueda estar a su mejor nivel en las competencias de MasterChef 24/7 que cada vez se ponen más exigentes.

¿Veremos algún otro video de Diego Hopster encontrándose con el papá de Daniela en el reclusorio para entregarle la despensa? ¡Habrá que estar al pendiente de sus redes sociales para ver si compartió el momento!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?