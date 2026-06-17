3 diseños de uñas marinas que serán furor este verano 2026

Los diseños de uñas marinas que serán furor durante el verano 2026 son las manicuras mermaidcore con efecto cromado, las uñas minimalistas con motivos playeros y los diseños oceánicos con base azul. Estas propuestas destacan por su capacidad para transmitir frescura, luminosidad y una estética que se adapta tanto a estilos discretos como a looks más llamativos.

La influencia del mar en la moda no es nueva, pero este año llega con una interpretación más sofisticada. Las tendencias en manicura apuestan por acabados nacarados, reflejos iridiscentes y detalles inspirados en las olas, las conchas y los paisajes costeros.

Los 3 diseños de uñas marinas que dominarán el verano 2026

Los expertos en manicura coinciden en que estas propuestas serán algunas de las más solicitadas en los salones de belleza durante los próximos meses.

Mermaidcore con efecto cromado

Inspiradas en el imaginario de las sirenas, estas uñas combinan bases translúcidas con pigmentos cromados que generan reflejos tornasolados. Los tonos más populares incluyen azul perla, lavanda, verde agua y plateado.

La manicurista internacional Betina Goldstein, reconocida por sus trabajos editoriales y colaboraciones con grandes firmas de moda, ha señalado que los acabados iridiscentes seguirán siendo una de las principales tendencias porque aportan dimensión y luminosidad a las uñas sin necesidad de decoraciones excesivas.

Uñas minimalistas con motivos playeros

Esta tendencia apuesta por bases nude, lechosas o rosadas decoradas con pequeños elementos inspirados en la playa. Estrellas de mar, diminutas conchas, olas delicadas o palmeras minimalistas aparecen como detalles discretos en una o dos uñas.

El atractivo de esta propuesta radica en su versatilidad. Permite incorporar el espíritu veraniego de manera elegante y resulta adecuada tanto para vacaciones como para entornos más formales.

Diseño oceánico con base color azul

Los tonos azul océano se convierten en protagonistas absolutos. La manicura puede incluir degradados que imitan la profundidad del mar, efectos acuarela o pequeños reflejos plateados que recuerdan la superficie del agua iluminada por el sol.

Según especialistas de la revista profesional Nailpro, los azules profundos y los tonos inspirados en paisajes naturales serán algunos de los colores más importantes de la temporada, especialmente en manicuras con acabados brillantes y translúcidos.

¿Por qué las uñas inspiradas en el mar serán tendencia este verano 2026?

La creciente popularidad de estas manicuras responde a una combinación de factores estéticos y culturales. Por un lado, la tendencia global hacia diseños inspirados en la naturaleza continúa ganando fuerza. Por otro, el auge de movimientos como el mermaidcore ha impulsado el interés por colores y texturas que evocan el mundo marino.

La prestigiosa artista de uñas Jin Soon Choi, fundadora de la firma JINsoon y una de las profesionales más influyentes de la industria, ha explicado que las tendencias actuales buscan conectar con elementos naturales y transmitir sensaciones positivas. Los colores relacionados con el agua, el cielo y los paisajes costeros cumplen perfectamente con ese objetivo.

Además, estos diseños favorecen tanto a uñas cortas como largas y pueden adaptarse a diferentes formas, desde las ovaladas hasta las almendradas. Su capacidad para reflejar la luz los convierte en una de las opciones más atractivas para los meses cálidos.