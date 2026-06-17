5 maneras de llevar las uñas acrílicas para que tus manos se vean más jóvenes

La manicura nos permite poder jugar con los diseños, texturas y colores por lo que es muy diversa como favorecedora para todas. Las uñas acrílicas son una de las más utilizadas en los salones por su durabilidad y versatilidad.

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Si eres de las que utiliza este tipo de uñas pues te traemos 5 diseños imperdibles para que las luzcas de la mejor manera. Cada una de ella se destaca por su elegancia y sofisticación.

¿Cuáles son los mejores diseños para uñas acrílicas?

Uñas baby boomer: el clásico que nunca falla

Este tipo de diseño es uno de los más requeridos en los salones. Una combinación de degradado rosa y blanco aporta luminosidad y un acabado limpio que hace que las manos se vean cuidadas de inmediato.

Uñas color durazno

Luego nos encontramos con estos increíbles tonos que son melocotón o durazno que están ganando protagonismo porque aportan calidez sin endurecer los rasgos de las manos. Es ideal para pieles claras, medias y bronceadas durante el verano.

Uñas almendradas elegantes

Las uñas almendras son unas de las más utilizadas y recomendadas por los expertos. Estas crean una ilusión óptica que estiliza los dedos y aporta una apariencia más refinada que las formas cuadradas demasiado marcadas.

Uñas coral suave

Para este verano las tendencias se inclinan por el coral ya que se destaca por aportar color sin resultar excesivo Es ideal para las que buscan salir de los nude tradicionales sin perder elegancia.

Uñas color vino translúcido

Por último, tenemos este color que ya dejó de ser exclusivo del invierno. Una buena versión es la más transparentes ya que aportan profundidad y sofisticación, además de disimular pequeñas imperfecciones visuales en las manos.

Pon a prueba cada uno de estos diseños para ver cómo tus manos se ven mucho más jóvenes sin tener que hacer mucho esfuerzo.

