Cuál es el corte de pelo con flequillo que rejuvenece después de los 50

Si hay un corte de pelo con flequillo que destaca por su efecto rejuvenecedor después de los 50, ese es el boyfriend bob. Popularizado recientemente por Penélope Cruz durante el Festival de Cannes, la tendencia forma parte del auge de los cortes inspirados en estilos masculinos reinterpretados para aportar elegancia y versatilidad.

Su acabado desenfadado y su facilidad para adaptarse a diferentes tipos de cabello lo han convertido en una de las propuestas más comentadas por estilistas y expertos en imagen durante este año. Conoce más acerca de este corte de pelo ideal para mujeres de 50 años o más.

¿Por qué el corte boyfriend bob con flequillo rejuvenece el rostro después de los 50 años?

El secreto del boyfriend bob está en la forma en que estructura el rostro. Su longitud, que suele situarse apenas unos centímetros por debajo de la oreja, ayuda a destacar la línea de la mandíbula y estilizar el cuello. Mientras que el flequillo aporta volumen y suaviza las facciones.

Según diversos estilistas internacionales, los cortes que generan movimiento en la parte superior del cabello suelen aportar una apariencia más dinámica y juvenil. Además, el efecto ligeramente despeinado del boyfriend bob evita que el look resulte rígido o demasiado estructurado.

Entre sus principales ventajas se encuentran:



Potencia el volumen: el flequillo y la textura superior aportan cuerpo al cabello.

el flequillo y la textura superior aportan cuerpo al cabello. Define la mandíbula: la longitud estratégica ayuda a enmarcar el rostro.

la longitud estratégica ayuda a enmarcar el rostro. Estiliza cuello y clavículas: genera una silueta visual más elegante.

genera una silueta visual más elegante. Suaviza las facciones: el movimiento alrededor del rostro aporta frescura.

el movimiento alrededor del rostro aporta frescura. Moderniza la imagen: tiene un aire contemporáneo sin perder sofisticación.

El reconocido estilista británico Sam McKnight ha señalado en distintas ocasiones que los cortes con textura ligera y volumen controlado suelen ser especialmente favorecedores porque aportan naturalidad y movimiento al cabello.

¿Cómo se lleva el corte boyfriend bob y por qué es tan versátil en 2026?

Una de las razones por las que este corte ha ganado popularidad es su capacidad para adaptarse a distintos estilos y ocasiones. Aunque Penélope Cruz lo lució con un acabado liso y peinado hacia dentro, el boyfriend bob admite múltiples versiones.

Las opciones más populares incluyen:



Con raya al medio

Con raya lateral: genera un efecto de mayor volumen y movimiento.

genera un efecto de mayor volumen y movimiento. Despeinado natural

Con diadema o accesorios

Liso, ondulado o rizado: funciona con diferentes texturas de cabello.

funciona con diferentes texturas de cabello. Con fijación ligera

La estilista estadounidense Sally Hershberger, reconocida por crear algunos de los cortes más icónicos de celebridades, destaca que los estilos versátiles son los más demandados porque permiten adaptar la imagen a diferentes momentos del día sin necesidad de grandes cambios.