Cuál es la mejor técnica para almacenar las galletas y que no pierdan su textura

Las galletas son un gran postre con el que podemos acompañar nuestros cafés o al final de un gran banquete, pero hay que tener cuidado, ya que al no guardarlas correctamente, pueden adquirir una consistencia desagradable al paladar.

Para que eso ya no te pase, te vamos a explicar cuál es la mejor técnica que podemos usar para almacenar los alimentos y que no pierdan su textura, sencillos consejos que marcarán la diferencia.

¿Cómo se conservan mejor las galletas?

Con el paso del tiempo, al no almacenar correctamente las galletas, suelen presentar una textura aguada, perdiendo la textura crocante que las caracteriza; por eso es importante guardarlas en recipientes adecuados.

Por suerte, ya existe la mejor alternativa, que sin duda es el recipiente hermético; incluso las bolsas con ese tipo de cierre son igualmente muy funcionales. Esto se debe a que no permite el ingreso de humedad y aire, ayudando notablemente a que no pierdan su textura. Si compraste galletitas ya listas o si las hiciste en casa, recuerda guardarlas en contenedores que tengan esa característica para conservarlas fácilmente.

Se recomienda no meterlas a la nevera y separar el tipo de postres, evitando guardar las suaves con las más crujientes; pequeños detalles que se encargarán de hacer una gran diferencia en su preservación.

¿Qué pasa si guardo galletas en el refrigerador?

Aunque el refrigerador es un gran electrodoméstico para almacenar alimentos, no siempre se recomienda para ciertos productos. En el caso de las galletas, no se recomienda, ya que la humedad fría solamente las hará más duras al morderlas, ya que solidificara la grasa que tiene en su interior.

Ante esa situación, opta por guardarlas en un espacio a temperatura ambiente, fresco y seco, dentro de un recipiente hermético para que no pierdan su textura. Recuerda que si tienen un olor rancio, moho o un aspecto desagradable, mejor desecharlas, ya que podrían ser indicativos de que ya están en mal estado y ya no deben consumirse.