Cuál es la mejor técnica para almacenar las galletas y que no pierdan su textura
¡Impactante! Conoce la mejor técnica para almacenar las galletas, un consejo que te ayudará a que no pierdan su textura a los pocos días y tengan un buen sabor
Las galletas son un gran postre con el que podemos acompañar nuestros cafés o al final de un gran banquete, pero hay que tener cuidado, ya que al no guardarlas correctamente, pueden adquirir una consistencia desagradable al paladar.
Para que eso ya no te pase, te vamos a explicar cuál es la mejor técnica que podemos usar para almacenar los alimentos y que no pierdan su textura, sencillos consejos que marcarán la diferencia.
¿Cómo se conservan mejor las galletas?
Con el paso del tiempo, al no almacenar correctamente las galletas, suelen presentar una textura aguada, perdiendo la textura crocante que las caracteriza; por eso es importante guardarlas en recipientes adecuados.
Por suerte, ya existe la mejor alternativa, que sin duda es el recipiente hermético; incluso las bolsas con ese tipo de cierre son igualmente muy funcionales. Esto se debe a que no permite el ingreso de humedad y aire, ayudando notablemente a que no pierdan su textura. Si compraste galletitas ya listas o si las hiciste en casa, recuerda guardarlas en contenedores que tengan esa característica para conservarlas fácilmente.
Se recomienda no meterlas a la nevera y separar el tipo de postres, evitando guardar las suaves con las más crujientes; pequeños detalles que se encargarán de hacer una gran diferencia en su preservación.
@testkitchen This weird trick will keep your cookies fresh in a jar for longer. Trust us! #howto #baking #kitchenhack ♬ original sound - America’s Test Kitchen
¿Qué pasa si guardo galletas en el refrigerador?
Aunque el refrigerador es un gran electrodoméstico para almacenar alimentos, no siempre se recomienda para ciertos productos. En el caso de las galletas, no se recomienda, ya que la humedad fría solamente las hará más duras al morderlas, ya que solidificara la grasa que tiene en su interior.
Ante esa situación, opta por guardarlas en un espacio a temperatura ambiente, fresco y seco, dentro de un recipiente hermético para que no pierdan su textura. Recuerda que si tienen un olor rancio, moho o un aspecto desagradable, mejor desecharlas, ya que podrían ser indicativos de que ya están en mal estado y ya no deben consumirse.
@bromabakery
who needs fancy vacuum sealers when you’ve got a straw and a dream? 😂 whether you’ve got extra cookie dough balls or too many baked cookies lying around, this trick is my go-to for keeping all of your holiday cookies fresh and ready on demand.♬ original sound - Broma Bakery