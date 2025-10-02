Mhoni Vidente predijo qué pasará realmente con Venezuela y el presagio conmocionó a todos

La famosa astróloga Mhoni Vidente hizo una predicción que encendió las alarmas y especulaciones en redes sociales: afirmó que Nicolás Maduro será arrestado pronto por Estados Unidos, y pronosticó que Edmundo González asumiría la presidencia de Venezuela.

Estas afirmaciones han generado una oleada de reacciones y dudas entre los seguidores del tema político venezolano.

Según ha difundido la vidente cubana, su visión no es rumor: la transición vendría por la vía judicial internacional. Pero, ¿qué sustento tiene esta predicción y qué se sabe de estos personajes implicados? Aquí te contamos.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Venezuela?

La predicción de Mhoni Vidente indica que Maduro enfrentará un arresto promovido por Estados Unidos, como parte de una operación que pondría fin a su permanencia en el poder. Asimismo, aseguró que, tras ese episodio, Edmundo González —figura opositora reconocida— ocuparía la presidencia de Venezuela.

Según sus palabras, González asumiría primero como mandatario provisional, con miras a que María Corina Machado lo suceda después. La vidente atribuye esta transición a acciones conjuntas de Washington y Donald Trump.

¿Quién es Edmundo González?

Edmundo González es un político y diplomático venezolano conocido por su papel en la oposición. Fue candidato en las elecciones presidenciales de 2024, inscrito bajo la Plataforma Unitaria.

Aunque muchos países lo reconocen como presidente electo, su retorno al poder ha enfrentado numerosos obstáculos, desde resistencia interna hasta órdenes de captura emitidas por el régimen de Maduro.

La predicción de Mhoni lo coloca en el centro de un cambio dramático de gobierno en Venezuela, pero hasta ahora no hay señales creíbles ni confirmaciones independientes de que Estados Unidos esté planeando un arresto contra Maduro.

Este tipo de pronósticos —aunque mediáticos— deben leerse con cautela. Si bien algunas predicciones atribuidas a Mhoni Vidente han resonado con ciertos eventos, no existe respaldo documental o fuentes oficiales que avalen esta predicción específica.

La figura de Mhoni combina elementos simbólicos, visiones y especulaciones. Asimismo, predicciones similares en otros momentos han quedado en lo anecdótico, sin que se materialicen los hechos.