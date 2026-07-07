La frase de hoy, martes 7 de julio de MasterChef 24/7: “Donde pongo el ojo, pongo la bala y quiero ganar”

Conforme avanza la competencia, todos los participantes de MasterChef 24/7 buscan incansablemente las recompensas que solo pueden obtenerse al ganar los retos. Y el que está más que consciente de esto es Julio, quien desde que empezó la semana 8 se puso como meta ganar al menos la capitanía, en especial ahora que Carmen ya tiene el Pin y el equipo de "Las Divas" puede tomar ventaja.

Así que luego de saludar a sus seres queridos a través de las cámaras de la cocina más famosa de México, el cocinero regiomontano auguró que hoy martes 7 de julio tratará de convertirse en capitán para liderar un equipo. De modo que se puso un lema bastante peculiar que podría darle el impulso necesario, ya que siente la presión de que desde la semana 1 que se llevó el Pin, no ha podido obtener otras recompensas.

"Donde pongo el ojo, pongo la bala y quiero ganar", dijo divertido, mientras Michelle, una de sus mejores amigas en el Mundo MasterChef 24/7, le daba ánimos.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el 5 de julio?

Luego de varias rondas cocinando, Diego se convirtió en el octavo participante eliminado de MasterChef 24/7. Y es que a pesar de que era un participante con gran desempeño y había estado mostrando evolución, sus últimos platillos no fueron los mejores y en la prueba final cometió un grave error que los chefs no pudieron pasar por alto.

Esto porque el cocinero presentó un pescado que no se había limpiado correctamente y todavía tenía varias espinas, por lo que al momento de que el Chef Herrera lo probó, tuvo que sacarlas él mismo. Y al darse cuenta de que eran de gran tamaño, le advirtió que si se las hubiera tragado pudo haberse lastimado y este tipo de cosas simplemente no podían pasar en pruebas tan importantes.

Quiénes son TODOS los participantes eliminados de MasterChef 24/7