Dile adiós a los micro bolsos, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera

Estamos a menos de un mes de que la primavera llegue al hemisferio norte y las flores nos regalen postales de ensueño. Los amantes de esta estación del año no solo se preparan para disfrutar de sus temperaturas sino que también observan con detenimiento su guardarropa.

La Resolana | El Capi Pérez hizo que los conductores de Ventaneando participaran en un juego llamado: “Adivina quién es la Celebridad de la Muerte”

La moda no deja de moverse y para la primavera 2026 traerá importantes novedades. Una de ellas no tendrá que ver con la vestimenta, pero sí con un accesorio muy utilizado. Es la Inteligencia Artificial (IA) que, al ser consultada, ha advertido que los micro bolsos podrían dejar de ser protagonistas.

La popularidad de los micro bolsos

Los expertos en el tema afirman que la popularidad de los micro bolsos comenzó a despegar en 2018 y, de acuerdo con Gemini, “son el ejemplo perfecto de cómo la moda a veces prefiere el estilo sobre la sustancia, o en este caso sobre la capacidad de carga”.

“Aunque apenas cabe un labial y, con suerte, una llave, su popularidad no es casualidad”, añade la IA de Google. Para Gemini el impacto en la moda de los micro bolsos se debe a que su tamaño genera conversación y viralidad, es estética pura ya que funciona como amuleto o colgante, y porque refleja un estilo de vida minimalista y selecto.

¿Adiós a los micro bolsos?

Aunque seguramente muchas personas seguirán optando por los micro bolsos para completar sus outfits, Gemini expresa: “Parece que el mundo de la moda ha decidido darnos un respiro, y un poco de espacio. Después de temporadas donde apenas podíamos cargar un labial y un chicle, la marea ha cambiado”.

De acuerdo con esta Inteligencia Artificial, es momento de decirle adiós a los micro bolsos porque “la tendencia que dominará esta primavera son los bolsos XL o ‘Oversized Totes’”. Gemini dio detalles de por qué esta tendencia viene con tanta fuerza y qué esperar:

El regreso de la funcionalidad: La moda está abrazando el realismo. Ya no se trata solo de la estética, sino de la utilidad. Los diseñadores han entendido que necesitamos llevar la laptop, el termo de agua, el maquillaje y quizás hasta un cambio de zapatos.

Estructuras relajadas y "slouchy": A diferencia de los bolsos rígidos de antes, lo que veremos esta primavera son:



Materiales suaves: Cueros flexibles y gamuzas que se adaptan al cuerpo.

Efecto "Hobo": Siluetas que caen de forma natural, proyectando un aire de effortless chic.

Cómo llevarlos sin perder el estilo: El miedo con los bolsos gigantes es que "se coman" tu figura. El truco está en el equilibrio:

