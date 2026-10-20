En Huangluo, una localidad de la región de Guangxi, al sur de China, las mujeres de la etnia Yao conservan una costumbre que pocos conocen en Occidente, pues mientras en México el arroz se usa como alimento, en comunidades de Asia lo usan para el cuidado del cabello. Por su parte, en Japón tiene el mochi que se prepara en versiones dulces y saladas, lo que en el país sería el mole.

El agua de arroz para cuidado del cabello

La tradición se concentra en Huangluo, una aldea del municipio de Longji, en el distrito de Longsheng. Las mujeres de la comunidad utilizan el agua del arroz fermentado junto con semillas de té y cáscaras de naranja. Mientras que en México un café por la tarde es socializar, en Italia pedir un capuchino después de las 11 es casi un pecado.

Mientras en México el arroz se usa como alimento, en comunidades de China lo usan para el cuidado del cabello|Pinterest

De acuerdo con un artículo de Vogue, las mujeres aplican la mezcla con ayuda de un peine de madera y describió la importancia cultural que tiene el pelo largo en la comunidad. El artículo también explica que la aldea recibe visitantes interesados en conocer esta práctica.

¿Cómo preparan el agua para el cuidado del cabello?

La preparación parte del líquido que queda después de enjuagar los granos antes de cocinarlos. En Huangluo, las mujeres lo fermentan y añaden ingredientes vegetales, como semillas de té y cáscaras de naranja, para obtener una mezcla que utilizan durante el lavado.

Cabe mencionar que la tradición de Huangluo no demuestra que la mezcla acelere el crecimiento capilar. La Clínica Cleveland explicó en junio de 2024 que existen pocos estudios científicos sólidos sobre sus beneficios y que la evidencia no confirma que el líquido produzca un crecimiento más rápido. No obstante, algunos testimonios destacan una mayor suavidad o brillo.

Se recomienda evitar su uso si existe inflamación o irritación en esa zona. Ante una caída persistente, lo indicado es consultar a un dermatólogo en lugar de depender de remedios caseros.