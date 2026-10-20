6 errores comunes a la hora de dejarse las canas

Optar por lucir una melena natural con canas es una decisión que cada vez suma más adeptos. Sin embargo, el camino hacia este nuevo look requiere de planificación y paciencia para evitar resultados poco favorecedores.

Los profesionales de la coloración advierten sobre ciertos tropiezos frecuentes que pueden arruinar el proceso. Conocer estas advertencias te permitirá transitar esta etapa con éxito y lucir un cabello impecable y saludable.

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¿Cómo cuidar las canas?

Cuidar las canas requiere de atención específica, ya que la falta de pigmento vuelve la fibra capilar más porosa, seca y propensa al encrespamiento o la oxidación. Para mantener un tono blanco impecable y radiante, es fundamental incorporar una rutina de hidratación profunda semanal y utilizar protector térmico antes de aplicar herramientas de calor.

Asimismo, se aconseja alternar un champú hidratante con un producto matizador o violeta una vez por semana para neutralizar los reflejos amarillentos causados por la contaminación y el agua. Espaciar los lavados y nutrir las puntas con aceites reparadores asegurará una melena saludable, luminosa y llena de vida.

¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de dejarse las canas?

A continuación, repasaremos una serie de errores que entorpecen el proceso y generan impaciencia a la hora de dejarse las canas: