6 errores comunes a la hora de dejarse las canas
Los estilistas expertos en coloración advierten que dejar de teñirse las canas de golpe es un fallo frecuente que genera líneas de demarcación muy marcadas.
Optar por lucir una melena natural con canas es una decisión que cada vez suma más adeptos. Sin embargo, el camino hacia este nuevo look requiere de planificación y paciencia para evitar resultados poco favorecedores.
Los profesionales de la coloración advierten sobre ciertos tropiezos frecuentes que pueden arruinar el proceso. Conocer estas advertencias te permitirá transitar esta etapa con éxito y lucir un cabello impecable y saludable.
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¿Cómo cuidar las canas?
Cuidar las canas requiere de atención específica, ya que la falta de pigmento vuelve la fibra capilar más porosa, seca y propensa al encrespamiento o la oxidación. Para mantener un tono blanco impecable y radiante, es fundamental incorporar una rutina de hidratación profunda semanal y utilizar protector térmico antes de aplicar herramientas de calor.
Asimismo, se aconseja alternar un champú hidratante con un producto matizador o violeta una vez por semana para neutralizar los reflejos amarillentos causados por la contaminación y el agua. Espaciar los lavados y nutrir las puntas con aceites reparadores asegurará una melena saludable, luminosa y llena de vida.
¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de dejarse las canas?
A continuación, repasaremos una serie de errores que entorpecen el proceso y generan impaciencia a la hora de dejarse las canas:
- Dejar el tinte de golpe: Pensar que el proceso consiste únicamente en dejar crecer el cabello sin intervención genera una línea de demarcación muy marcada y poco estética durante meses.
- Ceder a la impaciencia: Abandonar el proceso a mitad de camino o tomar decisiones drásticas debido a la falta de constancia arruina el resultado final.
- Olvidarse del corte de pelo: No renovar la melena impide eliminar los restos de tintes anteriores y desaprovechar formas estratégicas, como capas largas o flequillos, que ayudan a disimular la raíz.
- Descuidar la hidratación y la protección: Asumir que la cana no requiere cuidados específicos provoca que la fibra capilar se vea áspera, seca y sin brillo.
- Lavado inadecuado: Lavar el cabello en exceso desgasta los lípidos protectores de una fibra tan porosa, mientras que descuidar la oxidación propicia la aparición de tonos amarillentos.
- Mal uso del champú violeta: Aplicar este producto matizador con demasiada frecuencia o dejarlo actuar más tiempo del recomendado apaga el color y deja un reflejo violáceo o grisáceo.