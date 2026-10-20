A partir de los 45 años, algunas personas prefieren fórmulas que aporten luminosidad sin acentuar la textura de la piel. Es por ello que en este artículo sabrás cómo aplicar el rubor en crema hacia las sienes para lograr un efecto 'lifting' inmediato. Asimismo, puedes optar estas 4 ideas de cortes bob con flequillo de lado para rejuvenecer el rostro y lucir sofisticada al instante.

El maquillaje en crema gradúa la intensidad del color y consigue un acabado fresco, siempre que la preparación de la piel y la difuminación sean adecuadas. De acuerdo con Vogue, las texturas cremosas favorecen una apariencia más hidratada, mientras que la ubicación del pigmento ayuda a destacar los pómulos. También puedes optar por estas 4 ideas de cortes bob con volumen para darle cuerpo y movimiento natural al cabello desde la raíz.

Cómo aplicar el rubor en crema hacia las sienes para lograr un efecto ‘lifting’ inmediato pasados los 45|IA

Preparar la piel antes de crear el efecto lifting

Antes de comenzar, aplica una crema hidratante apropiada para tu tipo de piel y espera a que se absorba. Una superficie bien hidratada facilita la distribución uniforme de los cosméticos y evita que algunas zonas acumulen demasiado pigmento. Si utilizas base de maquillaje, elige una textura compatible con el producto cremoso y evita sellar por completo las mejillas con polvo antes de colocar el color.

¿Cómo difuminar las sienes?

El primer paso consiste en tomar una pequeña cantidad de producto con una brocha compacta, una esponja o las yemas de los dedos. Deposita dos puntos de color en la parte alta de cada pómulo, cerca de la zona exterior del ojo.

Después, extiende el producto en dirección diagonal hacia las sienes, con movimientos suaves y ascendentes. No arrastres la fórmula con demasiada fuerza: los toques ligeros ayudan a distribuir el pigmento sin dejar líneas marcadas.

La clave visual consiste en mantener la mayor intensidad cerca del pómulo y reducirla conforme el color se acerca a la línea del cabello. De este modo, la transición queda difuminada y la mirada sigue una dirección ascendente.

Cuando el color alcance la intensidad deseada, revisa ambos lados del rostro con luz natural. Si aparecen bordes definidos, utiliza una brocha limpia o una esponja para suavizarlos sin añadir más producto. La aplicación en capas finas da mejor resultado y evita que las mejillas queden demasiado saturadas.