Colocar una moneda sobre el módem de WiFi es un curioso truco que comenzó a ganar popularidad y que muchas personas recomiendan para mejorar el funcionamiento del dispositivo. Aunque puede parecer una práctica extraña, detrás de esta costumbre existen diferentes explicaciones sobre los posibles efectos.

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El módem permanece encendido durante gran parte del día y puede generar calor mientras funciona, por lo que mantenerlo en buenas condiciones es fundamental. Antes de probar cualquier truco casero, es importante saber qué puede hacer realmente una moneda sobre el dispositivo y qué aspectos son solo parte de una creencia popular.

¿Por qué recomiendan poner una moneda sobre el módem del WiFi?

Poner una moneda sobre el módem del WiFi se convirtió en un curioso truco casero que circula en redes sociales para intentar mejorar la conexión a internet. Sin embargo, antes de probarlo es importante saber que no existen pruebas tecnológicas que demuestren que este método aumente la potencia o el alcance de la señal.

De acuerdo con especialistas en tecnología, colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no es una solución para mejorar la conexión. Por el contrario, el metal puede bloquear o desviar las ondas electromagnéticas y generara interferencias que afecten el funcionamiento del equipo.

¿Cómo mejorar la conexión WiFi?

Existen alternativas más efectivas para conseguir una señal estable. Una de las principales es ubicar el módem en un punto central y elevado del hogar, lejos de paredes gruesas, muebles grandes y objetos metálicos que pueden obstaculizar la señal.

También se recomienda mantenerlo alejado de electrodomésticos que pueden generar interferencias, reiniciarlo periódicamente y utilizar equipos actualizados. En viviendas amplias, los repetidores o amplificadores de señal pueden ayudar a mejorar la cobertura.

Por eso, aunque poner una moneda sobre módem se haya vuelto popular, es preferible mantener el dispositivo despejado y recurrir a medidas comprobadas para mejorar el WiFi.

